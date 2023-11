Kapelusz słomkowy to obowiązkowy dodatek w sezonie letnim. Idealnie sprawdza się nie tylko do wakacyjnych stylizacji, ale z powodzeniem możemy go zakładać do zestawów, spędzając lato w mieście. Przez ostatnie sezony królowały letnie kapelusze z dużym rondem. Były one obowiązkowym dodatkiem gwiazd, blogerek i influencerek! W tym sezonie mamy o wiele większy wybór topowych modeli, a Instagram szturmem podbił tzw. gondolier hat.

Reklama

Zobaczcie w naszej galerii najciekawsze propozycje kapeluszy słomkowych z topowych sieciówek! Ich ceny zaczynają się już od 12 zł!

Jakie kapelusze na lato są modne w tym sezonie?

Do tej pory plaże podbijały kapelusze z szerokimi rondami, które nadal są modne. Jeśli masz w szafie taki model i doskonale się w nim czujesz, absolutnie się go nie pozbywaj! Jednak obok szerokich rond pojawiły się kapelusze z postrzępionymi brzegami lansowane przez dom mody Chanel. One idealnie współgrają z białymi stylizacjami. Kolejny model, który podbił wybiegi, a potem znalazł się też w sieciówkach, to słomkowy kapelusz swoim wyglądem przypominający, te noszone przez gondolierów w Wenecji. Noszą go niemal wszystkie gwiazdy i to on jest prawdziwym hitem lata!

Reklama

Do czego można nosić słomkowy kapelusz?

Odpowiednio dobrany słomkowy kapelusz będzie doskonałym dodatkiem do większości letnich stylizacji. Idealnie sprawdzi się jako uzupełnienie zestawów z letnią sukienką w roli głównej. Pasuje też do lnianych ubrań, stylu boho i świetnie komponuje się z letnimi sandałkami i złotymi dodatkami. Obowiązkowo musimy zabrać go też ze sobą na plażę. W tym sezonie są dwa dodatki, które warto mieć: słomkowy kapelusz i szeroka opaska!