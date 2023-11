Wiosenno-letni sezon 2019 obfituje w trendy, wśród których każdy znajdzie coś dla siebie. Możesz wybierać i przebierać, stawiać na modne elementy, które odpowiadają twojej osobowości. W tym sezonie skupiamy się m.in. na dodatkach, które potrafią odmienić każdą, nawet pozornie nudną stylizację. Warto inwestować więc w spinki do włosów (najlepiej różnorodne), duże okulary, jeszcze większe kolczyki, a także... opaski do włosów! Julia Wieniawa już swoją ma, a ty?

Jak nosić opaski do włosów?

Możesz myśleć, że to żadna filozofia - zakładasz opaskę i jesteś gotowa. Jak najbardziej, ale musisz również wiedzieć, że w wiosenno-letnim sezonie opaski warto nosić właśnie w połączeniu z wielkimi okularami i kolczykami. Nie myśl, że opaska to jedyny dodatek na jaki powinnaś postawić i nie wierz w to, że opaski nie lubią konkurencji. W tym sezonie wręcz uwielbiają towarzystwo. Zwróć uwagę na propozycje stylizacji opasek, które prezentuje Zara - modelki noszą swoje opaski właśnie z dużymi kolczykami. Inspiruj się!

Jakie opaski kupić?

Hitem są oczywiście opaski z materiału, z dekoracyjnymi węzłami, elastyczne z gumą. Takie nie tylko wyglądają świetnie i pasują do każdej stylizacji, ale także doskonale trzymają włosy. Możesz oczywiście postawić również na plastikowe opaski. Wybieraj jednak te szerokie.

Gdzie kupić opaski?

Oczywiście w każdej sieciówce! My znaleźliśmy najładniejsze modele - w modne zwierzęce czy kwiatowe wzory - w Zarze i Mango. Opasek nie brakuje również w H&M (tu znajdziesz dużo jednolitych kolorystycznie modeli). Zobacz poniżej, jakie opaski (i w jakich cenach!) kupisz w sieciówkach.

