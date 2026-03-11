Leszek Lichota znów znalazł się w centrum zainteresowania mediów. Aktor pojawił się na prestiżowej Gali Orłów 2026 w towarzystwie swojej nowej partnerki, Katarzyny Baran. Wspólne wyjście pary przyciągnęło uwagę fotoreporterów i fanów, a ich stylizacje szybko stały się jednym z najczęściej komentowanych elementów wydarzenia.

Nowy rozdział w życiu Leszka Lichoty

Przez ponad 20 lat Leszek Lichota był związany z aktorką Iloną Wrońską. Para doczekała się dwójki dzieci i przez lata uchodziła za jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim show-biznesie. W październiku 2025 r. poinformowali jednak, że ich drogi się rozeszły. W krótkim oświadczeniu aktorka przekazała wówczas, że od kilku miesięcy nie są już razem.

Kilka tygodni później media zaczęły spekulować o nowym związku Lichoty. W grudniu aktor pojawił się na premierze filmu "Dziki" w towarzystwie Katarzyny Baran, a zdjęcia ze ścianki na których para trzymała się za ręce tylko podsyciły zainteresowanie ich relacją.

Kim jest Katarzyna Baran?

Nowa partnerka aktora jest dobrze znana w branży telewizyjnej. Katarzyna Baran to kostiumografka i stylistka, która od lat pracuje przy produkcjach filmowych i telewizyjnych. Prowadzi również program "Związki z modą" w TVN Style, a wcześniej współpracowała m.in. przy programie "Bez kompleksów".

W swojej karierze pracowała przy wielu znanych produkcjach, takich jak "Druga szansa", "Pati", "Odwróceni" czy "Wataha". To właśnie przy projektach związanych z branżą filmową miała po raz pierwszy spotkać się z Lichotą.

Wspólne wyjście na Galę Orłów

Podczas tegorocznej Gali Orłów para chętnie pozowała do zdjęć. Aktor postawił na klasyczną elegancję - czarny garnitur i koszulę w tym samym kolorze. Katarzyna Baran wybrała natomiast srebrny, połyskujący garnitur o luźnym kroju, który uzupełniła czarnymi szpilkami i charakterystycznymi okularami w różowych oprawkach.

Stylizacja stylistki przyciągała spojrzenia, a zakochani nie ukrywali dobrych nastrojów, chętnie pozując razem przed obiektywami.

Paparazzi przyłapali Leszka Lichotę i Katarzynę Baran po imprezie

W sieci pojawiły się także zdjęcia wykonane już po gali, kiedy para opuszczała nocną imprezę towarzyszącą wydarzeniu. Leszek Lichota i Katarzyna Baran zostali przyłapani przez paparazzi podczas wspólnego wyjścia. Na fotografiach widać, jak rozmawiają i uśmiechają się do siebie, sprawiając wrażenie bardzo zgranej i szczęśliwej pary. Zdjęcia szybko obiegły internet i tylko podsyciły zainteresowanie ich relacją.

Czy para będzie częściej pojawiać się razem na branżowych wydarzeniach? Fani z pewnością będą uważnie śledzić ich kolejne publiczne wystąpienia.