Leszek Lichota, znany m.in. z serialu „Wataha”, przez ponad 20 lat tworzył związek z aktorką Iloną Wrońską, którą fani TVN doskonale znają z serialu "Na Wspólnej". Para wspólnie wychowywała dwoje dzieci, jednak nigdy nie zdecydowali się na ślub. Związek Leszka Lichoty i Ilony Wrońskiej zakończył się w październiku, a już na początku grudnia aktor pojawił się na premierze z nową partnerką, stylistką.

Teraz sam Leszek Wroński zabrał głos na temat nowej relacji, a jeden z dzienników wspomina o tym, że para miała już rzekomo zamieszkać razem. To jeszcze nie wszystko!

Leszek Lichota ma już nową partnerkę

4 grudnia w Warszawie odbyła się premiera filmu „Dziki” w reżyserii Macieja Kawulskiego. To właśnie tam Leszek Lichota pojawił się oficjalnie z nową partnerką. Para pozowała do zdjęć, trzymając się za ręce i wyraźnie okazując sobie uczucia. Obecność Katarzyny Baran u boku aktora wzbudziła ogromne zainteresowanie fotoreporterów.

Najwyraźniej Leszek Lichota po zakończeniu długoletniej relacji nie zwlekał z nowym rozdziałem i publicznie pojawił się z Katarzyną Baran u boku. Nowa partnerka aktora to 42-letniej stylistki i kostiumografka. Kobieta jest znana w branży mody i telewizji, m.in. dzięki pracy przy programie Małgorzaty Rozenek-Majdan.

Leszek Lichota o nowym związku

Kilka dni po premierze aktor gościł w programie „Pytanie na śniadanie” w TVP. Gdy zapytano go o nową relację, odpowiedział krótko, nie zdradzając wielu szczegółów.

Każdy chyba potrzebuje i o to szczęście trzeba dbać i je kreować - wyznał Leszek Lichota

Aktor nie chciała ujawnić szczegółów dotyczących nowej relacji, ale podkreślił, że życie bywa zaskakujące:

Nie bardzo mam potrzebę komentowania mojego życia prywatnego na forum. Powiem tylko, że jest to dowód na to, że życie bywa zaskakujące i nieprzewidywalne również dla nas

Leszek Lichota i Katarzyna Baran już mieszkają razem?

Jak podaje „Super Express”, powołując się na informacje od osób z otoczenia pary, Katarzyna Baran i Leszek Lichota mieli już zdecydować się na wspólne zamieszkanie. Po premierze filmu para udała się do wspólnego mieszkania. Informator dziennika podkreśla, że ich związek rozwija się bardzo dynamicznie i może to być początek nowego rozdziału w życiu prywatnym aktora.

Jak donoszą informatorzy, Baran i Lichota mieli już zdecydować się na wspólne zamieszkanie. Po premierze aktor i stylistka udali się do wspólnego gniazdka. - czytamy w serwisie se.pl

Leszek Lichota z nową partnerką. Szokujące zdjęcia z premiery filmu VIPHOTO/East News

Zobacz także: