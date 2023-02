Leonard Pietraszak nie żyje. Znane są okoliczności śmierci aktora

Emil Karewicz zmarł miesiąc temu, jednak do tej pory nie odbył się jeszcze pogrzeb aktora. Uroczystości pogrzebowe będą miały miejsce dopiero wtedy, kiedy będzie mogła w nich wziąć udział większa liczba osób. Początkowo aktor miał spocząć na cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie, jednak ostatecznie artysta zostanie pochowany w al. Zasłużonych na warszawskich Powązkach. W związku z tym syn Emila Karewicza chce przenieść prochy matki do miejsca, w którym spocznie jego ojciec. Zobacz także: Nie żyje Emil Karewicz. Miał 3 dzieci i 5 wnucząt. Był 3 razy żonaty - z ostatnią żoną spędził 62 lata... Syn Emila Karewicza przeniesie prochy matki do grobu ojca Dla Emila Karewicza rodzina była najważniejsza. Ze swoją żoną Teresą przeżył ponad 60 lat wspólnego życia. Śmierć ukochanej była dla aktora prawdziwym ciosem i Karewicz długo nie potrafił się uporać z tą tragedią. Artysta za życia powtarzał, że po śmierci chce zostać pochowany obok swojej żony na cmentarzu w Marysinie Wawerskim w Warszawie. Jednak ostatecznie aktor spocznie w al. Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Syn aktora chce jednak wypełnić wolę ojca. W rozmowie z "Super Expressem" mężczyzna wyznał, że kiedy tylko będzie to możliwe, prochy matki zostaną przeniesione do grobu Emila Karewicza na warszawskich Powązkach. – Dla mnie tata był wielkim artystą. Kiedy pojawiła się propozycja pogrzebu państwowego, stwierdziłem, że to dobry pomysł. Moje siostry początkowo miały wątpliwości , ponieważ tata zawsze powtarzał, że chce być pochowany obok żony "ukochanej Tereski". Po konsultacji z siostrami, obiecałem im, że przeniosę urnę z prochami mamy do grobu taty . Dowiadywałem się już, jak to zrobić. Chciałem w dniu pogrzebu, ale niestety nie jest to możliwe. Trzeba odczekać....