Leonard Pietraszak nie żyje. Aktor znany z filmów "Vabank" czy "Kingsajz" miał 86 lat

W wieku 72 lat zmarł Krzysztof Zakrzewski, polski aktor teatralny, filmowy i serialowy. O śmierci artysty poinformował Związek Artystów Scen Polskich. Przed śmiercią Zakrzewski objął nowe stanowisko w ZASP. Przyjaciele i bliscy są wstrząśnięci śmiercią gwiazdora: Z żalem i niedowierzaniem żegnamy Krzysztofa Zakrzewskiego - aktora, absolwenta Wydziału Aktorskiego łódzkiej Filmówki. Odszedł po długiej, heroicznej walce. Jeszcze niedawno wydawało się, że zwycięskiej. Zobacz także: Andrzej Szczytko nie żyje. Aktor znany z "M jak miłość" i "Na dobre i na złe" miał 65 lat Nie żyje Krzysztof Zakrzewski, znany m.in. z "Na dobre i na złe" i "Klanu" Tuż przed śmiercią Krzysztof Zakrzewski dostał się do zarządu nowej sekcji w ZASP. Tryskał zdrowiem i optymizmem, dlatego informacja o śmierci jest ogromnym szokiem dla współpracowników aktora: Niemal przed chwilą Koleżanki i Koledzy wybrali go do Zarządu nowo powstałej Sekcji Dubbingu ZASP. Świetnie wyglądał, wydawało się, że wraca do nas z nową energią, by włączyć się w społeczne działania, a zawodowo wcielić się w kolejne postaci w filmie i dubbingu właśnie. Był wyrazisty, świetnie śpiewał, miał charakterystyczny głos, więc nie dziwi, że w studiach nagraniowych spędził niezliczone godziny. Dzisiaj trudno pogodzić się z myślą, że już się nie zobaczymy - czytamy na Facebooku ZASP. Zobacz także: Nie żyje gwiazdor "Kogla Mogla" i "Świata według Kiepskich"! Ferdynand Matysik miał 90 lat Bliskim i rodzinie składamy szczere kondolencje. Krzysztof Zakrzewski ma na swoim koncie udział w kilkudziesięciu znanych produkcjach, zwłaszcza serialowych. Grał m.in. w „Klanie”, „Na sygnale”, „Prawie Agaty”, "Niani", „Na dobre...