Lenka Klimentowała opublikowała na Instagramie nowe zdjęcie syna. Od narodzin chłopca minął już miesiąc i z tej okazji tancerka pochwaliła się swoim największym szczęściem. Cristian jest prawdziwym słodziakiem, a internauci są nim zachwyceni. Fani komentują, że chłopczyk jest bardzo podobny do swojej mamy. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Na początku grudnia minionego roku spełniło się największe marzenia Lenki i Jana Klimentów. Para po wielu latach starań o dziecko, została rodzicami. Na świecie pojawił się wówczas synek tancerki i jurora "Mam talent". Lenka i Jan Klimentowie nie ukrywają wizerunku dziecka i chętnie pokazują jego zdjęcia na Instagramie. Ostatnio Lenka Klimentowa opublikowała nawet wspólny taniec z dzieckiem, co wywołało kawinę krytycznych komentarzy.

Dziś synek pary ma już ponad miesiąc i z tej okazji dumna mama pochwaliła się swoim największym skarbem.

Cristianek też życzy Wam wszystkiego dobrego w nowym roku???? on zaczyna sobie go od drzemki, ale to tylko przed Wami tak udaje a tak to ma charakterek???? jest to ale mój słodziak którego kocham już miesiąc coraz więcej????- napisała na Instagramie.