Lenka Klimentowa opublikowała nowe nagranie z synkiem Cristianem. Pokazała, jak trzyma malucha na rękach, tańcząc do viralowej piosenki z TikToka. Na pozór słodkie wideo, przeraziło fanów, którzy nie szczędzili świeżo upieczonej mamie krytyki:

Twój syn ma tydzień, a potrząsasz nim jak workiem ziemniaków ????????

Zobaczcie nowe wideo żony Jana Klimenta, które wywołało oburzenie w sieci.

Lenka Klimentowa krytykowana za nagranie z dzieckiem: "Biedny maluszek"

1 grudnia spełniło się największe marzenie Klimentów. Urodził się mały Cristian. Lenka i Jan Klimentowie starali się o dziecko aż sześć lat. Szczęśliwa mama i maluch wyszli ze szpitala już po kilku dniach. Odebrał ich dumny Jan Kliment, a mały Cristianek mógł liczyć na urocze powitanie od swoich nowych czworonożnych przyjaciół, które tworzą część rodziny Klimentów. Nagranie niemalże natychmiastowo roztopiło serca fanów. Jednak to, co teraz pokazała w sieci tancerka, wzbudziło ich niepokój. Lenka Klimentowa pokazała, jak radośnie tańczy do hitu Meghan Trainor "Made you look", odważnie trzymając w ramionach synka. Na pozór urocze nagranie, oburzyło komentujących, bo chociaż nie mogą odmówić maluchowi słodkości, to boją się o jego bezpieczeństwo.

Lenka Klimentowa z "Tańca z Gwiazdami" pod nagraniem z małym Cristianem napisała:

Nasz pierwszy taniec???????????? I od razu świąteczny????????‍???? Od razu tańczy mi się lepiej ????♥️

Internauci jednak nie podzielili tego entuzjazmu, karcąc tancerkę, że nie powinna tak "telepać" niemowlakiem:

- Biedne dziecko ????

- Lenka, fajniej by było delikatnie się pobujać patrząc z czułością na dzieciątko, niż szaleć do piosenki z nowonarodzonym maleństwem i patrzeć przez cały czas w obiektyw ????‍♀️. Aż ciężko się ogląda.

- Lenko???? rozumiem Twoją miłość i radość i to jest piękne oczywiście♥️ ale patrząc na filmik boję się, że się poślizgniesz przez te za długie spodnie, z maleństwem na ręku ????????????

- Chyba większość patrzy na telepiącego się niemowlaka

- Nie wiem czy bym chciała żeby mną ktoś tak trzepał jak śpię. ????????????????

- Dziewczyno, pomyśl o jego główce. Poczytaj co się dzieje z mózgiem dzieciątka w chwili takich "tańców", trząsów itd. Matkoooo Boooskaaaaa????‍♀️

- Mi też aż przykro się zrobiło, jak patrzyłam na małego. ????????????

Lenka Klimentowa nie odniosła się do krytyki, która pojawiła się pod nowym nagraniem z synkiem. Zrobili to jednak jej fani:

- Przestańcie dziewczyny… Dziecinka zna to od miesięcy…. Na pewno jest ok!!!

- Ludzie, a jak wózkiem jedziecie po wybojach to nie telepie? Albo w bujaczku? Bez przesady też tak z drugiej strony, bo nikomu krzywda się nie stała a każdy swoje dziecko zna (nawet świeżo upieczeni rodzice) ????????

A wy co sądzicie?

