Lenka Klimentowa podczas relacji na InstaStories pokazała krótkie nagranie z sali tanecznej, a jej fani mogli zobaczyć, jak prezentuje się przyszła mama. Tancerka do tej pory nie chwaliła się rosnącym brzuszkiem, ale teraz internauci po raz pierwszy mogą zobaczyć jej ciążowe krągłości. Tylko spójrzcie na te kadry! Lenka Klimentowa już nie ukrywa swojego szczęścia. Lenka Klimentowa pochwaliła się ciążowym brzuszkiem W ostatnich miesiącach całkiem sporo gwiazd poinformowało, że czeka na narodziny dziecka. Jak już wiemy w ciąży jest m.in. Magdalena Lamparska, Hanna Żudziewicz i Maja Hyży , a zaledwie kilka dni temu okazało się, że wkrótce rodzicami zostaną również Lenka Klimentowa i Jan Kliment. Para, którą widzowie poznali w "Tańcu z Gwiazdami" przekazała radosną wiadomość za pośrednictwem mediów społecznościowych. Teraz z kolei Lenka Klimentowa po raz pierwszy pokazała zaokrąglony brzuszek! Na nagraniu opublikowanym w sieci Lenka Klimentowa zdradziła, że w ciąży nie zrezygnowała ze swoich obowiązków i wciąż współpracuje m.in. z parami, dla których przygotowuje choreografię do pierwszego tańca. Cieszę się, że czuję się tak dobrze i mogę dzisiaj prowadzić taneczne lekcje- napisała Lenka Lenka Klimentowa do tej pory nie zdradziła, w którym jest miesiącu ciąży, ale wiadomo, że dziecko urodzi się jeszcze w tym roku. Tancerka nie powiedziała również, jakiej płci będzie maleństwo, ale Jan Kliment przyznał ostatnio, że zawsze marzył o córce...