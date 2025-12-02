Lenka i Jan Klimentowie mają prawdziwe powody do radości. Uwielbiana tancerka wrzuciła do sieci nagranie z wyjątkowego dla niej wydarzenia. Lenka Klimentova podzieliła się swoim szczęściem.

Lenka Klimentova świętuje urodziny synka

Jan i Lenka Klimentowie zdobyli ogromną popularność dzięki udziałowi w programie "Taniec z Gwiazdami". To właśnie występy w tanecznym show sprawiły, że Polacy ich pokochali. Lenka Klimentova zgromadziła na swoim profilu na Instagramie ponad 139 tysięcy fanów, którym chętnie pokazuje nie tylko kulisy swojego życia zawodowego, ale również kadry z życia prywatnego. Tak też było również w miniony poniedziałek, gdy tancerka wrzuciła do sieci nowy wpis i nagranie z urodzin swojego ukochanego synka. Choć trudno w tu uwierzyć, syn Jana i Lenki Klimentów skończył już trzy latka! Cristianu urodził się dokładnie 1 grudnia 2022 roku.

Trzy lata temu zostałam mamą! Sama nie mogę uwierzyć co mówię-trzy lata temu??? dopiero teraz zauważyłam jak czas szybko mija i nie zatrzymuje się a trzeba te najpiękniejsze momenty uchwycić przynajmniej kamerą ale w serduszku zostaną na zawsze I to jest to najpiękniejsze że możemy tworzyć cudowne momenty pełne miłości w pamięci naszych dzieci i w swojej i zawsze możemy do nich wrócić. W sobotę świętowaliśmy urodzinki Cristianka Z jego najbliższymi jak on to mówi ,,kumplami” napisała szczęśliwa mama.

Lenka Kliment nie ukrywa, że każde urodziny synka są dla niej wyjątkową chwilą, kiedy razem z mężem wspomina poród i pojawienie się na świecie Cristianka.

Niesamowite że chyba bardziej od swoich urodzin przeżywam teraz jego urodziny bo są dla mnie ważnym dniem ! zawsze sobie z Jankiem przypominamy cały przebieg dnia od pierwszych skurczów aż po moment pierwszego spotkania czytamy we wpisie na Instagramie.

Pod wpisem Lenki Klimentowej pojawiło się mnóstwo komentarzy z życzeniami dla małego Cristianka.

Lenka i Jan Klimentowie od blisko 10 lat tworzą szczęśliwe małżeństwo

Lenka i Jan Klimentowie wzięli ślub w czerwcu 2016 roku, a to oznacza, że zaledwie kilka miesięcy temu świętowali dziewiątą rocznicę ślubu. Kiedy okazało się, że zakochani spodziewają się dziecka Lenka Klimentova w poruszającym wyznaniu zdradziła, że razem z mężem przez sześć lat starali się o powiększenie swojej rodziny.

Rozmawiałyśmy o tym, że może nie mogę mieć dzieci. Mama powiedziała: »Nic na siłę. Jeżeli się nie uda, to może masz inne zadania do spełnienia na tym świecie«. Rozpłakałam się i pomyślałam, że w takim razie będę pomagała zwierzętom, bo bardzo je kocham, i może mogłabym poprowadzić schronisko. I to będzie mój życiowy ce tancerka zdradziła w rozmowie z Krystyną Pytlakowską

Na szczęście para spełniła swoje marzenie o dziecku, a ich synek Cristian ma już trzy latka!

Zobaczcie, jak dumni rodzice uczcili jego urodziny.

