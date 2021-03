Lekarz Andrzeja Piasecznego o jego stanie zdrowia: "Robimy wszystko, co w naszej mocy"

W zeszłym tygodniu Andrzej Piaseczny trafił do szpitala z powodu zakażenia koronawirusem. Zdecydował się na opublikowanie w swoich mediach społecznościowych szokującego nagrania, w którym zaapelował do fanów, aby nie lekceważyli swojego zdrowia. Na opublikowanym nagranie widać było, że artysta nie czuje się dobrze, a trudności sprawiało mu nawet mówienie.

Dwa dni temu wydał pierwsze dłuższe oświadczenie po odłączeniu go od aparatury wspierającej oddychanie. Dziś w "Newsroom WP" stan zdrowia Andrzeja Piasecznego skomentował lekarz Marek Posobkiewicz.

Andrzej Piaseczny jest aktualnie hospitalizowany z powodu koronawirusa, którym jak się okazało zaraził się od bliskich. Stan jego zdrowia, który można było zaobserwować na nagraniu bardzo zmartwił wszystkich jego fanów. Kilka dni temu aktor wydał pierwsze oświadczenie, w którym zapewnił, że jego stan zdrowia się poprawia:

Dziś jest pierwszy dzień wiosny, pierwszy dzień nadziei. Właśnie przed chwilą odłączono mnie od wspomagania w oddychaniu. Tlen przyjmuję już tylko jak wszyscy lżej chorzy pacjenci. Wszedłem na ostatnią prostą do wyzdrowienia. Może będzie to nawet bardzo długa prosta, a jej przejście zajmie jeszcze kilka miesięcy, ale na końcu jest coś absolutnie najcenniejszego - zdrowie - napisał na Facebooku

Dzisiaj stan zdrowia Andrzeja Piasecznego skomentował lekarz Marek Posobkiewicz w programie "Newsroom WP":

Byłem u Andrzeja Piasecznego w szpitalu, jest rzeczywiście chory i jest podłączony do tlenu. Nie powiedział ani nie zaśpiewał jeszcze ostatniego słowa, więc wróci do nas i będzie nas bawił i cieszył swoją muzyką. (...) Myślę, że z Andrzejem Piasecznym będzie wszystko dobrze, jako lekarze robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pacjenci jak najszybciej mogli wrócić do swoich domów