Afera szczepionkowa: Lekarka ostro o akcji szczepienia gwiazd! "Zabraliście dla mnie szczepionkę"

Maja Herman, lekarka pracująca w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym opublikowała na Instagramie mocny wpis, w którym komentuje akcję szczepienia gwiazd przeciwko koronawirusowi. Specjalistka psychiatrii nie ukrywa, że jest oburzona zachowaniem gwiazd i działaniem władz WUM. Maja Herman przyznała, że do tej pory nie została zaszczepiona i wciąż czeka na informacje, kiedy to się stanie.

Lekarka z WUM komentuje aferę ze szczepionkami dla gwiazd

Zaledwie kilka dni temu media poinformowały, że w WUM grupa gwiazd poza kolejnością zaszczepiła się przeciwko koronawirusowi. Tymczasem według wytycznych, w pierwszej kolejności zaszczepieni mają zostać lekarze i osoby pracujące w placówkach medycznych - dziś wiemy już, że szczepionki przyjęły również osoby z show-biznesu. Na liście osób, które wzięłu udział w szczepieniu znaleźli się m.in. Krystyna Janda, Edward Miszczak, Magda Umer czy Wiktor Zborowski.

Zadzwoniła do mnie Krysia Janda i powiedziała, że jest w kontakcie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i chcą seniorów z teatrów Kryśki zaszczepić przeciwko COVID-19, w terminie: druga połowa stycznia. I zapytała, czy ja się na to zgadzam. Ja powiedziałem, że oczywiście - tłumaczył w rozmowie z TVN24 Wiktor Zborowski.

Sprawa szczepień gwiazd wywołała ogromne emocje. Do sprawy odniosła się również Maja Herman, lekarka, która pracuje w WUM. Psychoterapeutka w emocjonalnym wpisie na Instagramie zdradziła, że ona sama do tej pory czeka na wiadomość, kiedy będzie mogła się zaszczepić.

Gdy oglądam zdjęcia moich netowych znajomych, szczepiących się, skręca mnie z zazdrosci i przykrosci.Bo pracuje w jeszcze jednym miejscu, nie zapisałam się tam na szczepienie, żeby medycy pracujacy tam codziennie byli pierwsi i dlatego też, że pomyślałam, WUM tak zbieral szybko pisemne oswiadczenia (zaledwie pare dni), to pewnie szybko bede zaszczepiona. I przyslowiowe. G***o. Nikt nie zadzwonił, nikt nie zapytal. I teraz jeśli chcemy mieć akcje promocyjną wykorzystajcie medycznych influencerów, ktorzy mają zasiegi, sa medykami i zrobią nam dobrze.A jeśli jesteście małe wstręciuchy i chcecie sobie +100do celebrytctwa dodać, to się pomyliliście- napisała Maja Herman.

Lekarka ostro skomentowała zachowanie gwiazd, które wzięły udział w szczepieniu przeciwko koronawirusowi poza swoją kolejnością.

Znam swiat celebrytow b. Dobrze. Ich życie gna milion razy szybciej niż nasze i do tego na innej orbicie. Większość z nich uwazay, że im sie należy wszystko., wdzięczności nie będzie. Więc podsumowując.1. zabraliście dla mnie szczepionkę. I tego wam nie zapomnę, 2 Spróbjcie wywalicie mnie z pracy za ten wpis to będę mogła w końcu poopowiadać co tam robicie- czytamy na instagramie.

Maja Herman skrytykowała również decyzje władz WUM, które zdecydowały ostatnio, że na uczelnię wrócą zajęcia hybrydowe.

W bardzo głębokim miejscu mam poprawność polityczną. Jestem lekarką, pracuję na WUM. Za ten wpis pewnie mnie zwolnią ale KUR*A MAĆ. Oto historia, w środku pandemii gdy nagle decyzą, nazwijmy go Kogoś wróciły zajęcia hybrydowe. Czyli studenci mają uczęszczać na zajecia kliniczne. Ok. Jestem w stanie to zrozumieć. Ale moj poziom irytacji wzrósł, gdy zapowiedziano nam hospitację(moment sprawdzania nauczyciela akademickiego). No więc, ja - nauczycielka akademicka, nasi studenci 18chyba osób (nie pamietam) przybyliśmy na oddział w celu odbycia zajęć pod czujnym okiem Innego Kogoś. Okazałosię, że IK był tylko wirtualnie. My standardowo się narażamy ale kontroling bezpiecznie z domu- napisała Maja Herman.

Jak na wpis lekarki zareagowali internauci? Ruszyli ze wsparciem!

- Jak, doskonale rozumiem co czujesz, bo również czekam na szczepionkę, jestem zapisana na jednym z WUMowskich szpitali. Daty nie znam.

- No całe szczęście, że jest ktoś taki jak Ty... DZIĘKI ❤️ Twoja odwaga do walki jest niewyobrażalna!!!! Absurd goni absurd 🤬

- Dzięki za ten odważny wpis! 💪- czytamy w komentarzach.

