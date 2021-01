Afera szczepionkowa: Krystyna Janda, Maria Seweryn i Wiktor Zborowski zaszczepieni poza kolejnością. Gwiazdy słono się tłumaczą

Po tym jak szpital Warszawskiego Uniwersytety Medycznego poinformował o zaszczepieniu na koronawirusa kilkunastu osób spoza tak zwanej grupy "zero", wybuchła prawdziwa afera. Jak się okazuje, choć w pierwszej kolejności szczepionkę mieli przyjąć pracownicy sektora ochrony zdrowia, preparat przyjęła już Krystyna Janda oraz kilka osobistości ze świata polskiego show-biznesu. Po fali krytycznych komentarzy, głos zabrali między innymi Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, piosenkarka Magda Umer czy Edward Miszczak. Jak donoszą media na liście znajdują się jeszcze inne, znane nazwiska.

Przyjęła Pani dawkę szczepionki, która powinna była zostać przekazana lekarzom, pielęgniarkom i ratownikom medycznym, którzy na co dzień narażają swoje życie w walce z pandemią. Mam nadzieję, że przez Pani działanie nikt nie umrze - napisał w mediach społecznościowych socjolog Jan Śpiewak, kierując swoje słowa do Krystyny Jandy.

Trzeba przyznać, że te kilka zdań należy do, i tak, najlżejszego fragmentu wypowiedzi znanego publicysty, a kiedy kontrowersyjna wiadomość ujrzała światło dzienne głos zabrali oburzeni internauci, a minister zdrowia Adam Niedzielski zlecił pilną kontrolę szpitala WUM. Wiadomo, że wśród osób które przyjęły szczepionkę na koronawirusa poza kolejką jest nie tylko Krystyna Janda, ale również Leszek Miller, Wiktor Zborowski, Edward Miszczak, Magda Umer, Maria Seweryn czy Andrzej Seweryn. Portal Polsat News poinformował również, jakby kolejną osobą w tym gronie miał być Krzysztof Materna. Dlaczego gwiazdy przyjęły szczepionkę?

Zadzwoniła do mnie Krysia Janda i powiedziała, że jest w kontakcie z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym i chcą seniorów z teatrów Kryśki zaszczepić przeciwko COVID-19, w terminie: druga połowa stycznia. I zapytała, czy ja się na to zgadzam. Ja powiedziałem, że oczywiście - tłumaczył w rozmowie z TVN24 Wiktor Zborowski.

Jak wyznał aktor, 29 grudnia został poinformowany, że może zostać zaszczepiony jeszcze kolejnego dnia. Jak dodał, został również zapytany, czy zostanie ambasadorem akcji propagowania szczepionek na koronawirusa.

W sprawie przyjęcia szczepionki wypowiedziała się również Maria Seweryn. W rozmowie z TVN24 45-letnia aktorka przyznała, że udała się do szpitala by szczepienie mógł przyjąć jej tata - Andrzej Seweryn. Wtedy właśnie okazało się, że z akcji może skorzystać i ona sama. Żałuje?

Grupa aktorów seniorów z tej grupy ryzyka została umówiona na szczepienie. Nie spodziewałam się, że zostanę postawiona w takiej sytuacji wyboru, że mogę skorzystać z tego, ponieważ tak jak zrozumiałam, dawka została otwarta, nikt za nami nie był w kolejce i mi to zaproponowano, że skoro to już jest i skoro jestem, to mogę z tego skorzystać i ja po prostu z tego skorzystałam - skomentowała - Być może rzeczywiście popełniłam błąd, bo nie powinnam była z tego skorzystać. To jest na pewno nauczka na przyszłość dla mnie. Jeżeli ktoś się czuje przeze mnie oszukany, to jest mi naprawdę bardzo przykro. Nie chciałam zrobić niczego złego i w tym momencie byłam przekonana, że nie zabieram niczego nikomu, bo wiedziałam, że jest to jakaś dodatkowa pula. Za mało informacji mam na ten temat jednak i na przyszłość na pewno będę prosiła o więcej - wyjaśniła aktorka.