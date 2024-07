1 z 5

Już 20 sierpnia na antenie Polsatu zobaczymy koncert "Legendy polskiego popu - największe hity lat 90.". Kto pojawi się na scenie w Łodzi? Plejada gwiazd z Edytą Górniak, Natalią Kukulską oraz Kasią Kowalską na czele. Ponadto zobaczymy takich artystów jak Wilki, Varius Manx, Urszula, Gabriel Fleszar, Muniek Staszczyk, Łzy, Formacja Nieżywych Schabuff, Renata Dąbkowska, Golden Life, De Mono czy Elektryczne Gitary.

Legendy polskiego popu - największe hity lat 90 w Polsacie.

"Aicha”, „Ruchome piaski”, „Statki na niebie”, „Son of the blue sky”, „Coś optymistycznego”, „Kroplą deszczu”, „IV liceum ogólnokształcące”, „Rysa na szkle”, „Dadada”, „Oprócz”, czy „To nie ja!” - to m.in. te hity usłyszmy podczas sobotniego koncertu, który poprowadzą Agnieszka Hyży i Darek Maciborek. Największymi gwiazdami koncertu z pewnością będą Edyta Górniak, która poza "To nie ja" zaśpiewa również "Jestem kobietą" oraz Natalia Kukulska, która spodziewa się dziecka!

Będziecie oglądać koncert w Polsacie? Transmisja o 20:05.

