Na początku maja media obiegła smutna wiadomość o śmierci Sławomira Wałęsy. Syn Lecha Wałęsy miał zaledwie 53 lata i od lat zmagał się z problemem alkoholowym. Były prezydent udzielił pierwszego wywiadu po rodzinnej tragedii, w którym wspomniał dwóch nieżyjących synów.

Lech Wałęsa i jego żona Danuta Wałęsa doczekali się aż ośmiorga dzieci. Niestety kilka dni temu potwierdzono smutne informacje na temat jednego z jego synów. Sławomir Wałęsa nie żyje, a jego ciało znaleziono w jego mieszkaniu w Toruniu. To już kolejna rodzinna tragedia, która dotknęła rodzinę Wałęsów. W 2017 roku zmarł Przemysław Wałęsa, przeżywając zaledwie 42 lata.

Lech Wałęsa poruszył trudny temat śmierci swoich dwóch synów w niedawno udzielonym wywiadzie. Po usłyszeniu kondolencji od prowadzącej, zdecydował się na smutną refleksję dotyczącą smutnego końca życia swoich synów:

Płacę rachunki. Obaj synowie byli bardzo słabi psychicznie. Oni nie znosili tego ataku na ojca i żeby się ratować, to kielicha se strzelili. Jak on za młody i wciągnęli się w to i potem (byli - przyp. red.) nie do uratowania. A jednocześnie wyprzedzili mnie, to przygotują mi jakieś miejsce lądowania po tamtej stronie

powiedział w wywiadzie dla Radia Zet.