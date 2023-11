1 z 6

Choć nie jest gwiazdą z pierwszych stron gazet, nie daje o sobie zapomnieć. Laura Samojłowicz lubi celebryckie imprezy, w związku z czym pojawiła się ostatnio na jednym z pokazów mody na warszawskiej Pradze. Choć przyzwyczaiła nas do regularnych metamorfoz, wczoraj była nie do poznania! Co było przyczyną? Sprawdźcie koniecznie!

Zobaczcie ją w całej okazałości i oceńcie, czy bardzo zmieniła się od czasów "M jak Miłość" i "Hotelu 52".

Polecamy: Nowa postać w "M jak miłość"! Jej na pewno się nie spodziewaliście