Laura Lewandowska skończyła 5 miesięcy. Anna Lewandowska pokazała urocze zdjęcia z córką!

Anna Lewandowska 6 maja 2020 roku po raz drugi została mamą. W czasie pandemii koronawirusa na świat przyszła Laura Lewandowska, a pierwszym zdjęciem z córeczką na Instagramie pochwalił się dumny tata. Dziewczynka przyszła na świat szybko i obyło się bez żadnych komplikacji, które miały miejsce przy porodzie Klary. Teraz dziewczynka skończyła już 5. miesięcy! Z tej okazji Anna Lewandowska opublikowała na Instastories dwa urocze zdjęcia z Laurą. Co za słodziak!

Laura Lewandowska skończyła 5 miesięcy!

Anna Lewandowska od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia swoich córeczek, ale konsekwentnie nie pokazuje ich twarzy i chroni wizerunek swoich dzieci, do czasu aż same będą mogły zdecydować czy chcą pojawiać się na Instagramie sławnej mamy. Ostatnio gwiazda pochwaliła się, że Laura przesiadła się już do spacerówki, a teraz pokazała urocze zdjęcia z córką z okazji pięciu miesięcy razem!

Dziewczynka jest grzecznym i spokojnym dzieckiem, oprócz kilku nieprzespanych nocy, jakie zapewniła Annie Lewandowskiej, często towarzyszy swojej mamie na planie sesji zdjęciowych czy podczas wizyt u fryzjera.

Sami spójrzcie na nowe i urocze zdjęcia Laurki Lewandowskiej!

Klara Lewandowska jest bardzo troskliwa w stosunku do młodszej siostry. Trenerka jakiś czas temu pisał, że jej starsza córka jest bardzo odpowiedzialną siostrą.

Anna i Laura Lewandowskie to prawdziwe słodziaki!