Lara Gessler karmi córkę piersią i komentuje protesty: "Złość i bezsilność rozdzierają mnie od środka"!

Lara Gessler opublikowała w sieci piękne zdjęcie na którym karmi piersią swoją córeczkę, a przy okazji odniosła się do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który 22 października ogłosił, że przepisy dotyczące aborcji w przypadku ciężkiego upośledzenia płodu są niezgodne z konstytucją. Młoda mama opublikowała na Instagramie poruszający wpis, w którym przyznaje, że wielka radość z powodu narodzin dziecka miesza się ze złością i bezradnością przez sytuację w naszym kraju.

Zobaczcie, co napisała Lara Gessler!

Zaledwie kilka dni temu Lara Gessler i jej mąż Piotr Szeląg po raz pierwszy zostali rodzicami. Lara Gessler urodziła córeczkę, ale do tej pory nie zdradziła, jakie imię wybrała dla swojej pociechy.

Teraz w sieci pojawiło się piękne zdjęcie na którym widać, jak Lara Gessler karmi piersią swoją córeczkę. Córka Magdy Gessler w najnowszym wpisie na Instagramie przyznała, że jest bardzo szczęśliwa, ale nie może przejśc obojętnie wobec tego, co od kilku dni dzieje się w naszym kraju. Młoda mama skomentowała protesty po decyzji Trybunału Konstytucyjnego w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego.

♥️Drodzy, wybaczcie chwilową nieobecność ale, zaglądanie do internetu w ostatnich dniach wywoływało we mnie spazmatyczne reakcje. Sytuacja, kiedy najszczęśliwszy czas Twojego życia przypada na moment tak zbrodniczych i niehumanitarnych aktów, jakie mają miejsce powoduje, że złość i bezsilność rozdzierają mnie od środka - czytamy na Instagramie.

W dalszej części wpisu Lara Gessler zdradziła, jak ocenia decyzję Trybunału Konstytucjnego!

Znając już trud porodu, jako aktu największej waleczności kobiety, by wydać na świat swoje dziecko, nie wiem jakim potworem trzeba być, by skazywać ją na taką psychiczną, fizyczną i emocjonalną mękę. Czekanie na poród dziecka bez szans, i powrót do domu z pustym brzuchem, burzą hormonów i rozpaczą o jakiej ciężko mi jest myśleć. Dziękuję opatrzności za naszą piękną, zdrową córeczkę i mimo, ze z domu to jestem z Wami całym sercem.⚡️♥️🕊 #czarnyprotest- skomentowała Lara Gessler.