Wzruszona babcia Magda Gessler wita na świecie wnuczkę: "Jest wśród nas dziewczyneczka"

Magda Gessler po raz pierwszy została babcią! Swoimi emocjami po narodzinach córeczki Lary i Piotra podzieliła się w sieci.

Koniecznie zobaczcie wpis szczęśliwej gwiazdy TVN.

Magda Gessler nie mogła się doczekać kiedy będzie mogła przytulić swoją wnuczkę. Lara Gessler właśnie pochwaliła się pierwszym rodzinnym zdjęciem z maleństwem. Pod postem pojawiło się wiele gratulacji od internautów oraz zaprzyjaźnionych gwiazd. Wnuczką postanowiła pochwalić się także dumna babcia.

Już kilka tygodniu temu w "Dzień Dobry TVN" Magda Gessler mówiła swojej ciężarnej córce jak jest z niej dumna:

Cieszę się, że prowadzisz swoją ciążę bardzo naturalnie i przy tym jesteś bardzo aktywna zawodowo (...) Myślę, że twoje maleństwo będzie równie urocze i do schrupania, a przede wszystkim bardzo przez was kochane. To co widzę, obserwując ciebie i twoje media społecznościowe, twoje zachowanie i wygląd, to ja jeszcze nie widziałam osoby tak zdyscyplinowanej i tak świadomej swojego porodu, bardzo naturalnego, z własną filozofią