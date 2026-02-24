Dorota z "Rolnik szuka żony" w Światowy Dzień Walki z Depresją postanowiła zwrócić uwagę swoich obserwujących na ten ważny problem. Wyznała, że sama zmaga się z kryzysem psychicznym.

Poruszające wyznanie Doroty z "Rolnik szuka żony"

Dorota zgłosiła się do 10. edycji "Rolnik szuka żony", gdzie poznała Waldemara. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia. O tym, że rolnik poprosił kandydatkę o drugą szansę dowiedzieliśmy się dopiero w finałowym odcinku. Waldemar i Dorota nie tylko dali sobie szansę na miłość, ale również razem zamieszkali, a w ich rodzinie pojawiła się córeczka Dominika. Niedawno Waldemar z "Rolnika" zabrał głos ws. ślubu z Dorotą, który wciąż odkładają w czasie.

Teraz Dorota z "Rolnik szuka żony" podzieliła się z internautami poruszającym wyznaniem. W Światowy Dzień Walki z Depresją postanowiła podzielić się swoją historią, by dać również wsparcie innym, którzy mierzą się z podobnym problemem:

Chcę napisać coś, czego długo nie potrafiłam nazwać. Nigdy wcześniej nie chciałam przyjąć do wiadomości, że to mogła być depresja. Zawsze znajdowałam jakieś wytłumaczenie - że to tylko gorszy okres, że pogoda nie taka, że zmęczenie, że „po prostu tak już jest”. Powtarzałam sobie: jutro będzie lepiej. I czasem było. Ale bywały też takie dni, kiedy nie miałam siły wstać z łóżka. Kiedy płakałam bez konkretnego powodu. Kiedy zamykałam się w czterech ścianach i nie odzywałam się do nikogo.

Dorota z "Rolnik szuka żony" o walce z depresją

Chociaż Dorota nie stroni od dzielenia się również tymi trudnymi chwilami z życia, a depresji mówi pierwszy raz:

W moim życiu było wiele etapów. Dziś myślę, że znów przechodzę trudniejsze dni. To, że mam rodzinę i zdrowe dzieci, nie oznacza, że człowiek zawsze jest w środku szczęśliwy. Można mieć wszystko „jak trzeba”, a jednocześnie czuć pustkę, zmęczenie, ciężar w sercu. Myślę, że wciąż mam w sobie rzeczy nieprzepracowane. Niby rany się zagoiły, ale gdy tylko o nich pomyślę, łzy same cisną się do oczu.

Kontynuuje:

Nie wstydzę się tego. Każdy z nas coś niesie. Każdy ma swoją historię, swoje blizny, swoje ciche walki. Zawsze starałam się być tą silną. Tą, która stawia innych do pionu. (...) Ale kiedy przychodził moment, że sama potrzebowałam wsparcia od siebie… nie potrafiłam. Nie umiałam spojrzeć w lustro i powiedzieć: jesteś piękną, mądrą kobietą i dasz radę. Zamiast tego zawsze znajdowałam jakieś „ale…”.

Na koniec dodała:

(...) Dziś wiem jedno - chcę żyć. Mam dla kogo. I mimo wszystko wierzę, że przede mną jeszcze wiele pięknych chwil. Że jeszcze będzie tak, jak sobie wymarzyłam. I że przyjdzie dzień, w którym nie będę musiała nakładać maski przed innymi. W którym będę mogła być sobą - prawdziwą, czasem silną, czasem kruchą, ale zawsze autentyczną.

Internauci docenili wyznanie Doroty od Waldemara z "Rolnika", nie szczędząc jej słów wsparcia i nie rzadko przyznając, że rozumieją, co czuje:

Każde słowo jakby o mnie... Życzę najlepszego, przytulam

Jakbym czytała o sobie. Przytulam Cię Dorotko. Bardzo dziękuję za ten wpis

Zobacz także:

Jeżeli jesteś w kryzysie psychicznym i potrzebujesz pomocy, nie bój się o nią poprosić:

800 70 22 22 - Centrum Wsparcia dla Osób Dorosłych w Kryzysie Psychicznym (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, połączenie bezpłatne

22 594 91 00 Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji (czynny w każdy czwartek od 17:00 do 19:00, koszt połączenia jak na numer stacjonarny wg taryfy operatora telefonicznego)

116 123 Całodobowy telefon zaufania dla osób dorosłych (czynny 7 dni w tygodniu, 24 h na dobę, połączenie bezpłatne)

116 111 Całodobowy telefon zaufania dzieci i młodzieży (całodobowo, 7 dni w tygodniu, połączenie bezpłatne)

800 800 602 Telefon kontaktowy dla rodziców i opiekunów dzieci w kryzysie(linia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 15:00-19:00, połączenie bezpłatne)