Pod koniec października doszło do spięcia między Caroline Derpienski a Laluną. Obie panie pojawiły się na gali Clout MMA 2. Modelka zadała kilka pytań uczestnikom — w tym także celebrytce znanej z "Królowych życia". Panie stanęły nawet twarzą w twarz, w pewnym momencie zrobiło się naprawdę gorąco. Znamy ciąg dalszy medialnego konfliktu.

Choć Caroline Derpienski całkiem niedawno zadebiutowała w polskim show-biznesie, zdążyła się już wplątać w drugie poważne spięcie medialne. Modelka zarzuciła gwieździe kontrowersyjnych "Królowych życia", że ta chodzi w podróbkach. Co ciekawe, na koniec konfrontacji panie się przytuliły. Najwyraźniej jednak konflikt nadal trwa. Caroline Derpienski zablokowała Lalunę.

Nie no, nie ogarniam, dolarsowa mnie wszędzie zablokowała. Przecież to niby takie żarty i show-biznes. To co ona się tak obraziła. Sama do mnie pisała i mówiła, że jest za mną i nie chce konfliktu. O ty, fałszywcu jeden. To teraz to na pewno jej nie popuszczę

— napisała Laluna na Instagramie.