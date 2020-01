Lady Gaga zapomniała już o Bradleyu? Przyłapano ją na namiętnym pocałunku z przystojniakiem

Rok 2019 zaczął się od ogromnego skandalu. Wszyscy plotkowali bowiem o gorącym romansie, który miał połączyć Lady Gagę i Bradleya Coopera. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że oboje byli wtedy w szczęśliwych związkach.

Dziś już mało kto pamięta o tym rzekomym romansie. Lady Gaga również sprawia wrażenie, jakby wyparła z pamięci zażyłość, która połączyła ją z kolegą z planu filmowego. Co więcej, ostatnio piosenkarka została przyłapana na czułościach z tajemniczym mężczyzną. Kim on jest?

Z kim spotyka się teraz Lady Gaga?

Lady Gaga i Bradley Cooper zagrali w głośnym filmie "Narodziny gwiazdy", który poruszył widzów na całym świecie i zdobył Oscara w kategorii "najlepsza piosenka". To właśnie tam oboje mieli się do siebie zbliżyć. Lady Gaga i Bradley Cooper grali kochanków, a ich uczucie ponoć przeniosło się poza plan zdjęciowy.

Ucierpiały na tym związki gwiazd. Lady Gaga w lutym 2019 roku rozstała się ze swoim partnerem, Christianem Carino. Kilka tygodni później prasa rozpisywała się zaś o kryzysie w związku Bradley Coopera i Iriny Shayk. Jak już wiemy, para również się rozstała.

Czy Bradley Cooper i Lady Gaga są teraz zajęci? Do tej pory media milczały na temat ich potencjalnych związków. Aż do teraz. Lady Gaga w Nowy Rok została przyłapana na namiętnym pocałunku z tajemniczym przystojniakiem. Wygląda na to, że serce piosenkarki znowu jest zajęte! Czekamy, aż zdradzi nieco więcej szczegółów na temat swojej nowej relacji!

East News

Jak myślicie, czy to związek na dłużej?

East News

O rzekomym romansie Lady Gagi i Bradleya Coopera rozpisywały się media na całym świecie