Dawid Kwiatkowski udzielił bardzo intymnego wywiadu Mateuszowi Szymkowiakowi w czasopiśmie CKM. Tematem rozmowy były "pierwsze razy" wokalisty, w tym oczywiście pierwszy seks! Jak go wspomina? Z kim go przeżył? Zobaczcie, co powiedział!

Dawid Kwiatkowski wspomina swój pierwszy raz!

Dawid jest młodym facetem, a więc doskonale pamięta swój pierwszy raz. Przeżył go ze starszą o trzy lata dziewczyną:

Mam urodziny 1 stycznia, więc pewnego razu w sylwestra dostałem taki prezent od mojej dziewczyny. Była ode mnie trzy lata starsza, więc wiedziała, co i jak – mówi Dawid.

Odważne wyznanie! Co na to jego fanki?

Dawid Kwiatkowski ma dziewczynę?

Na razie większość z nich zastanawia się, czy młody muzyk ma dziewczynę, bowiem ostatnio pokazał na swoim Instagramie gorące zdjęcie z wakacji na Mazurach w towarzystwie tajemniczej Dominiki! To przyjaźń czy miłość? Oczywiście Dawid milczy (nie ma w zwyczaju komentowania swojego życia prywatnego), a w komentarzach prawdziwa burza! Większość jednak uważa, że Dawida i Dominikę łączy tylko i wyłącznie prawdziwa przyjaźń! Serca fanek pozostaną więc w całości.

Dawid po intensywnej promocji płyty wybrał się na krótkie wakacje na Mazury!

