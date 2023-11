Dawid Kwiatkowski to jeden z najpopularniejszych artystów, który może pochwalić się ogromną liczbą wiernych fanek. Do tej pory gwiazdor nie afiszował się z żadną dziewczyną. Publikował zdjęcia z przyjaciółkami, ale nigdy takie, które jednoznacznie wskazywały, że jest zakochany. Aż do teraz! Artysta pochwalił się zdjęciem z wakacji i pokazał swoją dziewczynę? Zobaczcie...

Kim jest nowa dziewczyna Dawida Kwiatkowskiego?

Zdjęcie z wakacji na Mazurach, którym pochwalił się Dawid Kwiatkowski wywołało lawinę spekulacji. Artysta pokazał fotografię, na której leży na pomoście z Dominiką Herman. Oboje są w kostiumach kąpielowych i przesyłają buziaki. Pod zdjęciami wokalista napisał:

MAAAAZUUURYYYYY ❤️

Z kolei inne ujęcie z tego samego dnia umieściła na Instagramie Dominika. Dziewczyna obejmuje na nim Dawida Kwiatkowskiego i widać, że oboje doskonale się bawią w swoim towarzystwie. Herman pod zdjęciem napisała bardziej emocjonalny opis:

#realfriends #reallove#realhappiness ❤️

Czy Dawid Kwiatkowski i Dominika Herman są parą?

Co prawda żadne z nich nie potwierdziło, że są parą. Ale fani próbują rozszyfrować tę relację i piszą:

Czy to jest przyjaźń czy to jest kochanie ? ???? uwielbiam was odkąd tylko pamiętam, szczerość jaka bije od waszej relacji to coś pięknego???? Uwielbiam Waszą przyjaźń i kocham jak spędzacie razem czas???????? Wasza przyjaźń to coś cudownego, uwielbiam Was razem. Cieszę się że Dawid ma takich wspaniałych przyjaciół, z którymi może oderwać się od codzienności ❤️❤️ Fajnie was widzieć razem

Wszystko wskazuje na to, że Dawid Kwiatkowski i Dominika Herman są dobrymi przyjaciółmi, co nie oznacza, że za jakiś czas nie poinformują, że łączy ich coś więcej. Też tak sądzicie?

Dominika Herman też pochwaliła się wspólnym zdjęciem