Aleksander Kwaśniewski był gościem Radia ZET, gdzie oceniał sytuację Polski na arenie międzynarodowej. Odnisół się do słów Jarosława Kaczyńskiego, jakoby Polska miała zostać samotną wyspą w Europie.

- Polska samotną wyspą? To prowadzenie nas do wielkiej katastrofy. Samotność we współczesnym świecie jest tragedią. Psujemy stosunki w najbliższym otoczeniu i wierzymy, że Ameryka Trumpa w najgorszej sytuacji wyciągnie nas z tarapatów - powiedział Aleksander Kwaśniewski.