Księżna Kate jest w trzeciej ciąży! Informacja o ciąży żony księcia Williama pojawiła w poniedziałek (4 września) na oficjalnym profilu brytyjskiej rodziny królewskiej. Tym samym plotki, o których media rozpisywały się od kilku tygodniu, zostały potwierdzone. Dwa tygodnie temu żona księcia William trafiła do szpitala z powodu złego samopoczucia. Dziś już wiadomo, że księżna Cambrigde spodziewa się trzeciego dziecka. Księżna Kate w trzeciej ciąży, podobnie jak w dwóch poprzednich, cierpi z powodu porannych mdłości, przez co została zmuszona, by odwołać wszystkie oficjalne wizyty. Na razie nie podano, w którym miesiącu jest księżna Kate.

Co już wiemy o trzecim royal baby? Czy znamy już jego płeć? Zobaczcie wideo o ciąży księżnej Kate.

Trzecie dziecko księżnej Kate i księcia Williama już za kilka miesięcy pojawi się na świecie!

Księżna Kate jest w trzeciej ciąży. Gratulujemy!

4-letni książę George i 2-letnia księżniczka Charlotte wkrótce powitają na świecie siostrę lub brata.