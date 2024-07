Charytatywny wernisaż kalendarza Virako by Ryszard Horovitz to największe kulturalne wydarzenie sezonu. Jeden z najsłynniejszych fotografików świata przyjechał do Łodzi prosto z Nowego Jorku, aby stworzyć niepowtarzalną serie zdjęć.

Reklama

Na imprezie pojawiły się gwiazdy wspierające inicjatywę, a wśród nich m.in. Aleksandra Kwaśniewska. Gwiazda miała na sobie boską marynarkę w stylu retro, którą połączyła z czerwonymi rurkami i torebką na długim pasku.

Zobaczcie więcej stylizacji Aleksandry Kwaśniewskiej

Reklama

Na evencie można było spotkać również Kingę Rusin, która raz jeszcze nie zawiodła. Dziennikarka w różowej spódnicy wyglądała bardzo ładnie, podobnie jak Karolina Ferenstein, która postawiła na małą czarą. Oprócz nich na czerwonym dywanie pozowała Eva Minge, która jak widać wciąż przebywa w Polsce. Projektantka wyglądała...tak jak zwykle.

Zobaczcie więcej zdjęć z wernisażu kalendarza Virako: