Po wakacjach uczniowie wrócą do nauczania hybrydowego?! Niepokojący komentarz ministra edukacji! 

Kiedy wszystkie dzieci wrócą do nauczania stacjonarnego? Czy wkrótce do najmłodszych uczniów dołączą również ich starsi koledzy? Jest komentarz ministra edukacji i nauki! Przemysław Czarnek w rozmowie z mediami zdradził, kiedy będzie możliwe zakończenie nauki zdalnej i powrót uczniów do szkoły. Czy w ogóle dojdzie do tego jeszcze w tym semestrze? Kiedy powrót do szkół? Przez pandemię koronawirusa uczniowie już od wielu tygodni uczą się zdalnie. Jakiś czas temu władze zdecydowały, że do szkoły mogą wrócić jedynie dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych. Powrót najmłodszych uczniów nastąpił 18 stycznia i od tamtej pory chyba wszyscy zastanawiają się, kiedy pozostałe klasy również zakończą nauczanie zdalne. Niestety, ostatnio okazało się, że przez wzrost liczby zachorowań na koronawirusa władze zdecydowały, że zamiast luzowania obostrzeń w szkołach, w województwie warmińsko-mazurskim nastąpił powrót uczniów klas 1-3 do nauczania zdalnego. Ostatnio minister edukacji i nauki przyznał, że wkrótce taka decyzja może zostać podjęta w przypadku kolejnych województw. Co więc z powrotem starszych uczniów do szkoł? Czy starsi uczniowie jeszcze w tym semestrze wrócą do nauczania stacjonarnego? Kryterium jest jedno: jeśli epidemiolodzy, wirusolodzy, medycy stwierdzą, że są warunki do tego, żeby można było posłać uczniów do szkoły w trybie stacjonarnym, zarówno w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, jak i na uczelniach, to niezwłocznie to zrobimy. To nie my, to nie urzędnicy, to nie politycy decydują o tym, jaka jest sytuacja pandemiczna i czy ona zezwala na to, by uczyć się w trybie stacjonarnym, to epidemiolodzy i wirusolodzy, medycy, to przede wszystkim oni wydają opinię, która...