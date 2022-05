Kuriozalna wpadka Anny Lewandowskiej w "Pytaniu na śniadanie". Prowadzący natychmiast zareagowali

To już pewne - Krystian Ochman zaszedł do wielkiego finału Eurowizji 2022. "To jest wieli honor" - wyznaje Rafał Brzozowski. Jak ocenia jego szanse na wygraną?

Za nami drugi półfinał Eurowizji 2022. Zgodnie z oczekiwaniami widzów, do kolejnego etapu 66. Konkursu Piosenki Eurowizji przeszedł nasz rodak - Krystian Ochman ze swoim utworem "River". Jak jego spektakularny popis ocenia reprezentant Polski podczas zeszłorocznej Eurowizji - Rafał Brzozowski? Jest komentarz! Eurowizja 2022: Rafał Brzozowski o awansie Krystiana Ochmana do finału Na takie wieści czekali chyba wszyscy. Krystian Ochman awansował do finału Eurowizji 2022 ! Już w sobotę, 14 maja, niezwykle utalentowany wokalista zawalczy o wielką wygraną, tymczasem gratulacje dla naszego rodaka płyną nie tylko z Polski, ale tez z zagranicy. Również były polski reprezentant na Eurowizji 2021 - Rafał Brzozowski - postanowił pogratulować koledze po fachu. W rozmowie ze studiem TVP artysta przyznał: - Gratuluję Krystianowi. To jest wielki honor. Wielka duma i spełnienie marzeń każdego artysty! Zobacz także: Eurowizja 2022: Namiętny pocałunek muzyków z San Marino Rafał Brzozowski nie ukrywa, że taki obrót spraw, pomimo ogromnego talentu Krystiana Ochmana i wielogodzinnych przygotowań, nieco go zaskoczył. - Tak strasznie się cieszę! W tej chwili jestem jeszcze w wielkim szoku, ale SMS-uję z ekipą na miejscu. Wszystkim gratuluję, to wielki sukces naszej reprezentacji. Mieliśmy wielkie nadzieje z tym występem i odetchnęliśmy z ulgą. Jego [Ochmana — przyp. red.] duża scena napędza i wszystko się udało w 100 proc. - wyznał Rafał Brzozowski w rozmowie z TVP. Zobacz także: Eurowizja 2022: Występ Krystiana Ochmana podczas drugiego półfinału! WIDEO + ZDJĘCIA Wokalista nawiązał również do swojego popisu podczas zeszłorocznej Eurowizji , która odbyła się w atmosferze licznych obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa. -...