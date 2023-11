2 z 5

Gwiazdy pokohcały t-shirt z tukanem Jemioła. Jest to główny motyw najnowszej linii t-shirtów projektanta z serii basic. Egzotyczny ptak idealnie pasuje do sezonu wakacyjnego, nic więc dziwnego, że wpadł w oko gwiazdom. Hanna Lis dobiera swój t-shirt do dżinsowych spodenek i swetra (jest więc przy okazji gotowa na jesień!).

