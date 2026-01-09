Barbara Kurdej-Szatan to nie tylko popularna prezenterka telewizyjna, lecz także utalentowane wokalistka oraz aktorka filmowa, serialowa i teatralna. Polscy telewidzowie kojarzą ją przede wszystkim z roli prowadzącej "Kocham cię, Polsko!", "The Voice od Poland" i "Dance Dance Dance". W ostatnim roku swój wokalno-aktorski talent eksploatowała na deskach muzycznych teatrów w Krakowie (Krakowski Teatr VARIETE) oraz Gdyni (Teatr Muzyczny Gdynia). Czy zawodowe plany Kurdej-Szatan na 2026 roku będą obejmować telewizyjne plany? Teraz wszystko stało się jasne.

Co z karierą Barbary Kurdej-Szatan w telewizji? Są nowe doniesienia

Barbara Kurdej-Szatan po czasie przerwy wróciła do Telewizji Polskiej, dając się poznać telewidzom na nowo w dwóch rolach. Prezenterka została obsadzona jako prowadząca kulturalno-rozrywkowego programu "Cudowne lata", a także dostała angaż jako aktorka. Wcieliła się w Ewę Franaszek w serialu "Zaraz wracam", który przez media początkowo zapowiadany był jako następca uwielbianego przez telewidzów "Rancza".

Jak podaje magazyn "Press", telewizyjne show "Cudowne lata", które prowadziła Barbara Kurdej-Szatan, zniknęło z listy programów emitowanych przez Telewizję Polską. Nadzieją dla prezenterki cały czas były jednak pogłoski o planach przywrócenia słynnego programu "Kocham cię, Polsko!" na antenę. Kurdej-Szatana prowadziła format już przez kilka edycji, a widzowie bardzo polubili ją w tej roli, choć przyszło jej wtedy przejąć obowiązki po równie lubianym Macieju Kurzajewskim. Niestety w czwartkowy poranek optymistyczne wizje związane z udziałem Barbary w reaktywowanym programie legły w gruzach po opublikowaniu tej informacji.

Z naszych informacji wynika, że emisja zaplanowana jest w wiosennej ramówce TVP2. 'Kocham cię, Polsko' nie będzie jednak już prowadzić aktorka Barbara Kurdej-Szatan doniósł branżowy portal press.pl

Barbara Kurdej-Szatan rozpoczyna nowe życie w Hiszpanii

Barbara Kurdej-Szatan wraz z mężem Rafałem Szatanem kupili nieruchomość w Hiszpanii już rok temu, czym chętnie pochwalili się w swoich mediach społecznościowych. Internauci nie szczędzili wtedy słów gratulacji oraz pozytywnej zazdrości przestrzennego lokum z dużym, oświetlanym hiszpańskim słońcem tarasem.

Z relacji znanego telewidzom aktorskiego małżeństwa wynika, że dopiero teraz powoli zaczynają się urządzać w nowej lokacji. Choć wizja mieszkania w Hiszpanii brzmi naprawdę atrakcyjnie, to Basi z mężem przytrafił się ostatnio szeroko komentowany w mediach incydent.

