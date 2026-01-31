30 stycznia 2026 roku miał premierę dokument zatytułowany "Melania", który przedstawia 20 dni z życia Melanii Trump przed inauguracją prezydencką jej męża. Film ten rzuca światło na codzienność żony byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych i odsłania fakty, które dotąd były owiane tajemnicą.

Małżeństwo Trumpów tylko z nazwy?

Choć Donald i Melania Trump są małżeństwem od dwóch dekad i mają wspólnego syna, najnowsze doniesienia sugerują, że ich związek od lat funkcjonuje w formie całkowicie oddzielnych światów. Jak czytamy w nieautoryzowanej biografii Melanii autorstwa Kate Bennett z 2019 roku, małżonkowie od lat nie dzielą wspólnego łóżka. Co więcej, każde z nich ma własną sypialnię, znajdującą się na innym piętrze ich posiadłości. Nawet łazienki są oddzielne.

To odkrycie szokuje opinię publiczną i wywołuje pytania o prawdziwy charakter tego związku. Z doniesień medialnych wynika, że ten model życia może być kluczem do ich relatywnego sukcesu jako pary pozostającej w centrum uwagi.

W opisie biografii pojawiają się także sugestie, że żona Donalda Trumpa nie była entuzjastką życia w Waszyngtonie. W przeszłości wyrażała niechęć wobec przeprowadzki do Białego Domu, co wzmacnia obraz pary żyjącej bardziej obok siebie niż razem.

"Nie narzekam na brak obowiązków" - Melania o rodzinie

Melania Trump w rozmowie z Fox News Channel przyznała, że początkowo Donald Trump nalegał na powiększenie rodziny. Ona sama jednak była zadowolona z posiadania jednego dziecka i nie chciała mieć więcej dzieci, powołując się na brak czasu i natłok obowiązków:

Zawsze byłam zadowolona z posiadania jednego dziecka. Donald zachęcał, żebyśmy mieli więcej (...). Wiem, jak bardzo jest zajęty, ja też nie narzekam na brak obowiązków, dlatego posiadanie jednego dziecka jest idealne.

To stwierdzenie tylko potwierdza, że małżeństwo Trumpów może opierać się na jasno zdefiniowanych, osobnych strefach życia, co wydaje się być ich świadomym wyborem.

Z informacji zawartych w książce Kate Bennett wynika, że nie tylko osobne sypialnie, ale również całkowicie odrębne piętra domu i brak wspólnej łazienki to standard życia w posiadłości Trumpów. Takie podejście do małżeństwa może zaskakiwać, ale dla pary prezydenckiej okazuje się być formą przetrwania w związku pod stałym obstrzałem mediów i opinii publicznej.

