Natalia Kukulska należy do grona gwiazd, które pilnie strzegą swojej prywatności. Tym razem jednak gwiazda zrobiła wyjątek i podzieliła się z fanami wyjątkowymi momentami ze świąt Bożego Narodzenia. Wokalistka zamieściła na Instagramie serię zdjęć z całą rodziną, dzieląc się nie tylko radością, ale i emocjami towarzyszącymi temu wyjątkowemu wieczorowi.

Natalia Kukulska pochwaliła się serią rodzinnych zdjęć. Takie kadry to prawdziwa rzadkość

Na udostępnionych fotografiach można zobaczyć całą rodzinę artystki: męża Michała Dąbrówkę oraz trójkę dzieci - 25-letniego Jana, 20-letnią Annę i 8-letnią Laurę. Wszyscy zaprezentowali się w eleganckich stylizacjach, a zdjęcia przy choince i w pięknie udekorowanym wnętrzu ukazały atmosferę świątecznej bliskości.

Wśród komentujących zdjęcia uwagę szczególnie przyciągnęła 20-letnia Anna Dąbrówka. Córka Natalii Kukulskiej zaprezentowała się w eleganckiej sukni, co wywołało wiele pozytywnych reakcji wśród fanów. Jej obecność na zdjęciach wywołała falę komentarzy - internauci chwalili jej styl, klasę i urodę.

Natalia Kukulska szczerze o Wigilii

Chociaż zdjęcia pokazują idealny obrazek świąteczny, Natalia Kukulska postanowiła opowiedzieć szczerze o kulisach przygotowań. W opisie do postu przyznała, że ich Wigilia, mimo pięknego wyglądu, nie obyła się bez "zgrzytów i nerwówki".

Kochani, życzę Wam takich Świąt, jakich zapragniecie! Ale niech króluje życzliwość, dobro i nadzieja! W zdrowiu i dobrostanie… U nas Wigilia wygląda jak z żurnala, ale zapewniam - jest jak w każdym domu trochę zgrzytów przed, trochę nerwówki, zmęczenia, chaosu… ale potem okazuje się, że warto było przejść tę drogę, by cieszyć się sobą w pięknym otoczeniu. A zwierzęta w domu? Bezcenne… już one nam wczoraj powiedziały, co wiedziały. Aha…. Było kolędowane na całego rzecz jasna! Uściski świąteczne dla Was. Boże Narodzenie - Oby słowo ciałem się stało! - napisała w opisie pod zdjęciami Natalia Kukulska

Tego rodzaju szczerość spotkała się z dużym uznaniem wśród obserwatorów, którzy docenili autentyczność artystki.

