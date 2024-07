5 z 5

W 2011 roku z kolei Kuba Wojewódzki również z Michałem Figurskim wywołali skandal na tle rasistowskim. W swojej audycji w radiu Eska Rock żartowali z czarnoskórych osób. Na antenie padły m.in. takie słowa:

- Audycję dzisiejszą sponsoruje warszawski oddział Ku Klux Klanu

- W jakiej sieci on może mieć?

- Niech ja się zastanowię, która się z czarnym kojarzy…

- Pan Gajadhur nie odbiera, no to dzwonimy do Briana, najsłynniejszego swego czasu Murzyna na antenie.

- Poczekaj sekundkę… No dobra, bardzo możliwe ze pan Gajadhur od czasu, kiedy dzwoniliśmy i nabijali się z jego koloru skóry, zaczął nas regularnie słuchać.

- Przede wszystkim nie nabijaliśmy się. Tylko, generalnie, no przecież jednak jest jakaś różnica, czy ty masz wargi grube wywinięte..

Radio zostało ukarane karą pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych.