Kuba Wojewódzki skomentował wielki powrót programu "Idol". Chociaż gwiazdor TVN przez kilka ostatnich miesięcy sugerował, że negocjuje udział w show Polsatu, to ostatecznie okazało się, że do transferu roku nie dojdzie. Kuba nie będzie ponownie oceniał uczestników "Idola", a w jury zobaczymy: Ewę Farną, Elżbietę Zapendowską, Janusza Panasewicza i Wojciecha Łuszczykiewicza.

Teraz Wojewódzki w swoim najnowszym felietonie dla magazynu "Polityka" skomentował powrót "Idola" i udział w programie Ewy Farnej i Janusza Panasewicza. Co o nich napisał?

Czyżby Kuba Wojewódzki nawiązywał do wypadku samochodowego sprzed czterech lat, który Ewa Farna spowodowała będąc pod wpływem alkoholu? Ewa z pewnością nie będzie zachwycona, że Kuba wraca do tych wydarzeń.

Już kilka miesięcy temu, kiedy jej fani wypominali jej wypadek, piosenkarka ostro zareagowała na tego typu wpisy:

Niektorzy to potrafia zatruc i przypominac te zle rzeczy... Jakby sami nie robili bledow. Jest niesmaczne i bardzo nietowarzyskie poruszac nieprzyjemne dla kogos tematy wpychajac mu w twarz bledy, ktore popelnil. Byly widoczne wiec to tak latwe strzelac w te tarcze a sam ukrywasz sie za tymi swymi, ktore istnieja, tylko nie kazdy o nich wie. Jednak, to nie znaczy ze nie byly.

Tak popelniam bledy i to bardzo czesto. Pogodz sie z tym, ze jestem czlowiekiem, mlodym czlowiekiem, ktory ma prawo upasc i wazne by sie podniosl. W maju obchodze swe drugie narodziny- juz 4te. Ja sie podnioslam, ale chyba niektorzy jeszcze nie. Ten dzien jest dla mnie pieknym dniem, bo nie placze nad tragedia, ale ciesze sie za ogromna nauczke od Boga i jestem za to bardzo wdzieczna! Wiec uwierz, ze kiedy cos wrzucam, wiem co robie;-).Tym pesymistycznym "pseudofanom" polecam isc o fanpage dalej i skupic sie na bledach innych- jezeli to Cie karmi by byc silnym. To juz za mna i ide do przodu, nie mam checi powracania do tych miejsc, bo niektorzy z Was zastygneli w tym miejscu - napisała wówczas na Facebooku (pisownia oryginalna).