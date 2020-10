Wzruszający wpis Kuby Wojewódzkiego o Ani Przybylskiej: "Przewracała oczami a nam przewracały się serca..."

Kuba Wojewódzki uczcił pamięć o Annie Przybylskiej w szóstą rocznicę jej śmierci. Na jego Instagramowym profilu pojawił się krótki lecz wzruszajacy wpis. Te kilka słów idealnie oddaje to jaka była Anna Przybylska i to, jaką zostanie zapamiętana na zawsze. To strata, z którą trudno się pogodzić pomimo upływających lat.

6. rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Wspomnienie Kuby Wojewódzkiego

Dziś mija 6. rocznica śmierci Anny Przybylskiej. Miała zaledwie 36 lat, kiedy przegrała z okrutną chorobą, którą był rak trzustki. Ostatnie miesiące swojego życia spędziła wśród najbliższych. Rodzina i przyjaciele nigdy o niej nie zapomną. Kuba Wojewódzki opublikował wzruszające wspomnienie dotyczące Anny Przybylskiej:

- Poznaliśmy się dawno dawno temu, gdy grała w serialu Złotopolscy. Uwodziła wszystkich tym, że nie uwodziła nikogo. Przewracała oczami a nam przewracały się serca... 🖤

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy:

- Lata mijają, ale pamięć o Ani nie... pięknie to napisałeś Kuba ! ❤️🙏

- Jeden z miażdżących przykładów niesprawiedliwości w życiu 😞

- Chyba żadna śmierć w ostatnich latach nie odcisnęła takiego poczucia bezsilności jak ta bezsensowna śmierć Ani 😥

Niektórzy podzielili się również swoimi wspomnieniami dotyczącymi aktorki:

- Pamiętam jakieś 10 lat temu pracowałem na lotnisku w PLL LOT, podeszła wykupić nadbagaż nie mogłem uwierzyć w tą aurę która roztaczała nie robiąc tak naprawdę nic. Była w dresie i bez makijażu zadała jedno pytanie, rzuciła jeden uśmiech, zero nadęcia, niespotykany magnetyzm i ciepło. Pamiętam że zrobiła na mnie absolutnie piorunujące wrażenie, jeśli istnieje coś takiego jak miłość od pierwszego wejrzenia, takie irracjonalne uderzenie pioruna to była uosobieniem tego

- Pamietam jak wracałyśmy z Agnieszka ze szkoły, Ania chyba była wtedy w piątej klasie. Taki sznurek chlopaków czekał przed domem I śmiałyśmy się, że juz widać jak Ania sobie z nimi świetnie radzi, czekali tak jak prosiła... To była taka iskierka ❤️

Anna Przybylska na zawsze pozostanie w naszych sercach.

Anna Przybylska zmarła 4 października 2014 roku z powodu raka trzustki. Dziś mija 6. rocznica jej śmierci.