Oliwia Bieniuk pierwszy raz tak szczerze o Annie Przybylskiej: "Nie wiem, czy mama byłaby zadowolona z mojej decyzji"

Oliwia Bieniuk udzieliła wyjątkowego wywiadu dla magazynu VIVA!. Dziewczyna stawia pierwsze kroki w aktorstwie i modelingu - na razie to początki, ale wszystko wskazuje na to, że jej wielka kariera dopiero się rozkręci na dobre. Oliwia w rozmowie z VIVA! opowiedziała o swoich pasjach aktorskich. Zapytana o to, czy nawet gdyby jej mama Anna Przybylska nie była aktorką, to czy i tak próbowałaby swoich sił w tym zawodzie:

Możliwe, że tak, bo ja przecież w pewnym sensie żyję aktorstwem od małego. Mama zabierała mnie na sesje, które bardzo mi się podobały, i w ogóle uważałam, że aktorka ma barwne życie. Nie wiem jednak, czy mama, gdyby żyła, byłaby zadowolona z mojej decyzji. Nie wiem nawet, kim według niej miałabym zostać w przyszłości. Nigdy o tym nie rozmawiałyśmy - powiedziała Oliwia.

Padło też pytanie o to, czy Oliwia Bieniuk rozmawia ze swoją mamą. Okazuje się, że nie, jednak Oliwia cały czas o niej myśli, o tym czy pochwalałaby jej decyzje i o tym, że tak bardzo, zwłaszcza teraz potrzebuje jej wsparcia:

Nie. Choć wierzę w Boga, ale nie mam takiego przeświadczenia, że można rozmawiać z tymi, którzy już odeszli. Codziennie jednak o niej myślę. I o tym, czy pochwaliłaby moje decyzje - odpowiedziała Oliwia Bieniuk.

Wsparcie jest teraz potrzebne Oliwii, zwłaszcza dlatego że właśnie zaczęła klasę maturalną, a potem będzie chciała dostać się do jednej ze szkół aktorskich:

Teraz bardzo potrzebne mi będzie wsparcie, bo przecież zaczęłam klasę maturalną, a potem będę się starała dostać do szkół aktorskich w Warszawie, Krakowie, Łodzi czy Wrocławiu. Wiem, że egzaminy są ciężkie i że jest dużo chętnych. Ale najważniejsze to myśleć pozytywnie. Teraz już rozumiem, co to znaczy, bo jestem dojrzalsza niż na przykład pięć lat temu. Dużo zrozumiałam. I czuję o wiele większą odpowiedzialność za to, co robię - dodała Oliwia.

Cały wywiad z Oliwią Bieniuk przeczytacie w magazynie VIVA! już 17 września.

Anna Przybylska była piękną i utalentowaną kobietą. Oliwia Bieniuk odziedziczyła po niej wszystko, co najlepsze.

Myślicie, że tak jak jej mama zostanie jedną z ulubionych polskich aktorek?