Kuba Wojewódzki wraca do "Mam Talent"?! Zamieścił wymowne zdjęcie!

Czy szykuje się wielki powrót Kuby Wojewódzkiego do "Mam Talent"? Dziennikarz na swoim Facebooku opublikował wymowne zdjęcie, które może właśnie o tym świadczyć! Fani są podekscytowani i nie ukrywają, że z wielką radością ponownie zobaczyliby Kubę Wojewódzkiego w roli jurora. Zobaczcie!

Kuba Wojewódzki wróci do "Mam Talent"?

Kuba Wojewódzki był jurorem pierwszych trzech edycji programu "Mam Talent". Jak wiadomo dziennikarz słynie ze swojej szczerości i skrupulatności w ocenianiu talentów, a fani bardzo go za to cenią. Każde show z jego udziałem cieszy się ogromną popularnością, a widzowie uwielbiają komentarze znanego jurora. Jego odejście z "Mam Talent" było spowodowane przejściem do innego talent show, "X-Factor". Format jednak doczekał się tylko kilku edycji, a "Mam Talent" niezmiennie od ponad 12. lat gości na antenie TVN.

Czyżby Kuba Wojewódzki zatęsknił za jurorowaniem i postanowił wrócić do programu, w którym był przed laty? Na Facebooku gwiazdora TVN pojawiło się zdjęcie, na którym możemy zobaczyć Agnieszkę Chylińską, Małgorzatę Foremniak oraz Kubę Wojewódzkiego. W tle zaś widnieje napis "Mam Talent". Chociaż fotografia wygląda na wykonaną przed laty, to jednak podpis pod nią daje do myślenia.

Wracamy 🎯✌️😎 - napisał pod zdjęciem Kuba Wojewódzki.

Fani zastanawiają się, czy to jest właśnie potwierdzenie, że Kuba wróci do talent show i nie ukrywają, że bardzo na to liczą!

- O czyli mogę wrócić do oglądania 👌😁 Właśnie nadrabiam Pana odcineczki z 2010 roku 👌 - Kuba wracasz do jury"mam talent"no co Ty? Ekstra - W końcu zacznę oglądać mam talent ponownie. - Kuba wreszcie znów będę oglądać. Super - piszą fani.

Ze względu na pandemię koronawirusa produkcja programu zdecydowała się na przełożenie jesiennej edycji "Mam Talent" na rok 2021. Jak wiadomo z talent show po 12 latach pożegnał się prowadzący Szymon Hołownia, który obecnie kandyduje w wyborach prezydenckich. Fani snują domysły, że być może nowym współprowadzącym będzie... Agustin Egurrola, który od 2013 roku zasiada w jury programu, a jego miejsce zajmie właśnie Kuba Wojewódzki. Na ten moment nie ma jeszcze jednak żadnych oficjalnych informacji w tej sprawie.

A Wy, cieszylibyście się gdyby Kuba Wojewódzki wrócił do jury "Mam Talent"?

Dziennikarz występował w roli jurora również między innymi w "Idolu", "X-Factor" czy "Małych Gigantach".