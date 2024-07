Wczorajszy program Kuby Wojewódzkiego jak co tydzień wywołał wiele emocji. Gościem był między innymi Cezary Pazura, który pochwalił Magdalenę Ogórek i nie szczędził jej komplementów. Zobacz: Pazura u Wojewódzkiego rozpływa się nad Ogórek: Młoda i światła

Showman postanowił sobie zażartować z kandydatki na prezydenta. Razem z kolegami z Rock Radia zadzwonili do polityk i zaproponowali jej wywiad oraz sesję w Playboyu. Co ciekawe Ogórek nie odmówiła od razu, a na rozmowę chętnie się zgodziła. Natomiast jeśli chodzi o zdjęcia do magazynu postawiła jeden warunek:

Jeśli chodzi o wywiady, to ja chętnie udzielę. Ale jeśli chodzi o zdjęcia, to tylko i wyłącznie zdjęcia klasyczne, o charakterze bardziej śmiałym nie wchodzą w grę! Jeśli chodzi o zdjęcia do Playboya, to ja mam duży dystans, wywiad tak.

