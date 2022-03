Kuba Wojewódzki w rozmowie z Wojciechem Bojanowskim zdradził płeć dziecka?

Kuba Wojewódzki w poniedziałkowy wieczór prowadził wraz z Piotrem Kędzierskim drugi odcinek swojego podcastu w Onecie. Po Małgorzacie Rozenek-Majdan tym razem ich gościem był reporter wojenny TVN. Wojciech Bojanowski. Ostatnie trzy tygodnie spędził w Ukrainie, skąd relacjonował inwazję Rosji. Przy okazji rozmowy padło wiele osobistych wątków, a otworzył się nie tylko gość, ale i... Kuba, który nawiązał do swojego dziecka. To kolejne potwierdzenie, że zostanie ojcem, a do tego - jak się wydaje - zdradził też płeć! Co powiedział?

Kuba Wojewódzki o swoim dziecku

Gdy Rosja najechała Ukrainę Wojciech Bojanowski był w Kijowie. Kilka razy dziennie mogliśmy oglądać jego relacje w TVN i TVN24. Kilka dni temu wrócił do Polski, by złapać oddech i odpocząć, ale nie wyklucza, że niebawem wróci na Ukrainę. Wykorzystując wolne wpadł do Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego na długa i szczerą rozmowę. Poruszył wiele zawodowych, ale też osobistych wątków.

Rozmowa zeszła w pewnym momencie na mamę Bojanowskiego. Jak się okazało, to ona często mówi mu pierwsza, co się dzieje na świecie. Ale też martwi się o niego. I ostrożnie podchodzi do różnych rzeczy.

A mówią ci czasem: synku jak ty dobrze wyglądasz bez kamizelki kuloodpornej - dopytywał Kuba.

Dziennikarz podkreślał, że mama bardzo przeżywała za każdym razem jego wyjazdy i nadal za każdym razem przeżywa.

Przy okazji Kuba Wojewódzki nawiązał do swojego ojcostwa. Dwa tygodnie temu, podczas rozmowy w "Dzień dobry TVN" samozwańczy "król TVN" przyznał, że będzie ojcem. I choć nie wszyscy dowierzali, coraz więcej wskazuje, że tak będzie. Teraz, jak się przynajmniej wydaje, w rozmowie Kuba mógł zdradzić też płeć swojego dziecka.

Ja prawdę mówiąc, mogę trochę mówić o posiadaniu dzieci powoli... i nie chciałbym żeby mój syn jechał na wojnę - mówił w wywiadzie z Bojanowskim.

Myślicie, że rzeczywiście wraz z partnerką spodziewają się chłopca?

5 marca w „Dzień Dobry TVN” Kuba Wojewódzki zadeklarował, że jego dziewczyna jest w ciąży!

Moja dziewczyna - uwaga - aktualnie w ciąży, zapytała mnie „co robiłeś dzisiaj w pracy kochanie?”. Więc ja powiedziałem „kłóciłem się z tortem, słuchałem, jak śpiewa prysznic i patrzyłem, jak tańczą i śpiewają ręczniki plażowe...

Prowadząca "DDTVN" Anna Kalczyńska dopytała go:

Czy Ty naprawdę zostaniesz ojcem? Zostanę ojcem, ale nie w tym programie, w realu. Obiecałem, że powiem to w najbardziej plotkarskim programie - odpowiedział Kuba!

Jak również stwierdził, z gratulacjami można się jeszcze wstrzymać 7 miesięcy...