Kuba Wojewódzki sprzedaje udziały restauracji! "Nie będę w nich bywał" Co się stało?

Kuba Wojewódzki zdecydował się odsprzedać udziały w swojej restauracji "Niewinni Czarodzieje 2.0". W najbliższej przyszłości planuje jednak z otworzeniem autorskich sieci restauracji, które będą miały swoje lokalizację aż w trzech miejscach na mapie Polski. Poznajcie pierwsze szczegóły.

Zobacz także: Karol Wiśniewski "Friz" i Igor Walaszek u Kuby Wojewódzkiego. Kim są milioner z Youtube i objawienie Męskiego Grania?

Niewinni Czarodzieje 2.0 to projekt współtworzony przez Kubę Wojewódzkiego oraz jego partnera biznesowego Józefa Krawczyka. Knajpa istnieje od lipca 2019 roku i znajduje się w Elektrowni Powiśle. Jest to jedno z atrakcyjniejszych miejsc na mapie Warszawy. Dziennikarz na swoim profilu instagramowym właśnie poinformował, że zdecydował się na odsprzedanie swoich udziałów w biznesie partnerowi. Jednocześnie zapowiedział, że przestaje się angażować w dalszy rozwój projektu.

Przy okazji zdradził, że planuje otwarcie autorskiej sieci restauracji. Pierwsza z nich będzie znajdowała się w Gdyni, a dwie kolejne w Warszawie oraz Krakowie.

Kochani, Drodzy Goście, Szanowni Państwo. W związku z planowanym otwarciem własnej autorskiej sieci restauracji rezygnuje z udziału w projekcie #niewinniczarodzieje Tym samym ~ Odsprzedaje swoje udziały wspólnikowi. Nie będę już odpowiadał za jakość i styl restauracji. Za muzykę w ich wnętrzach. Nie będę w nich bywał. Nie będę już zarządzał ich profilem na Instagramie. Jednocześnie Jak To Wszystko Się Skończy ⚠️ zapraszamy Was do naszego nowego lokalu w #gdynia. Następnie #warszawa i #kraków... Dziękuję że byliście💚 Daje zdjęcie z Hubertem żeby w tle były duże pieniądze...😜💸

Internauci trzymają kciuki i są niezwykle ciekawi nowego pomysłu showmana:

- super, świetnie, że robisz restaurację autorską, taką jaką sam chcesz! Czekam na Warszawę, a i do Gdyni się przejadę 💓

- Wpadnę do Ciebie Kuba i do Niewinnych tez. Mam nadzieje ze jakość się nie zmieni! Jadłam u Was pierwszy raz w życiu ośmiornice. Wyborna była

- Trzymamy kciuki. Dość ryzykowne wchodzić w gastro w tym czasie 👋🏻