Karol Wiśniewski "Friz" i Igor Walaszek u Kuby Wojewódzkiego. Kim są milioner z Youtube i objawienie Męskiego Grania?

Karol "Friz" Wiśniewski i Igor Walaszek to najgorętsze nazwiska młodego pokolenia! Obaj pochodzą z Krakowa i spotkają się dziś u Kuby Wojewódzkiego:

Młodość to kompetencja👈🏆 Kiedy Król TVN spotyka Króla Internetu a obaj spotykają Największy męski głos ostatnich lat... ⚠️🎼💻🎬 - zapowiedział ich Wojewódzki

Kim jest i na czym dorobił się najpopularniejszy twórca Youtube w Polsce? Poznajcie też jeden z niezwykłych głosów 11. edycji Męskiego Grania.

Zobacz także: Karol "Friz" Wiśniewski wielkim zwycięzcą plebiscytu na Gwiazdę Young Party.pl! Za to kochają go fani!

Karol Wiśniewski "Friz" rządzi w internecie

Tego 24-latka z Krakowa znają wszyscy nastolatkowie! Karol Wiśniewski zbudował największy w Polsce fanbase, który pokochał jego twórczość w sieci. Friz zaczynał jeszcze jako nastolatek. Początkowo skupiał się na grach, popularność przyniosła mu jednak konkretna - Pokemon Go. Jak sam stwierdził w jednym z wywiadów, kilka stówek pożyczone od siostry i zainwestowane w niewinny rozwój kanału było jego małym krokiem ku karierze w sieci. Jeszcze wtedy nikt nie mógł przypuszczać, że będzie dyktował trendy w całym kraju.

Z czasem gry ustąpiły miejsca lifestyle'owi, a Friz rozwijał swoją karierę dalej. Do pracy nad jego pomysłami dołączyli przyjaciele. Dziś to aż 11 osób, które tworzą najpopularniejszą w Polsce "ekipę" i mało który nastolatek nie będzie znał ich nazwisk. Na tę chwilę kanał Friza na Youtubie obserwuje 4,14 mln osób, a jego filmy wygenerowały ponad 1 558 000 000 wyświetleń! Warto wspomnieć, że ogromna część dorobku Friza została jego decyzją usunięta z kanału, w efekcie czego ubyło ponad 200 milionów wyświetleń.

Największą popularność przyniósł Karolowi Wiśniewskiemu projekt "Dom Ekipy" podczas którego przez 365 dni w roku codziennie wypuszczał nowy film. Wówczas przybyło mu ponad 2 miliony nowych widzów. Ogromną popularność zyskali także inni członkowie "Ekipy" a ich kanały na Youtubie również osiągają ponad milionowe liczby subskrybentów. Na tę chwilę Friz tworzy ze swoją dziewczyną, Weroniką Sową (Wersow) oraz przyjaciółmi: Trombą, Marcysią, Poczciwym Krzychem, Mini Majkiem, Nowciaxem, Pateckim oraz Kasią. O interesy domowników dba m. in. Łukasz Wojtyca znany jako Wujek Łuki.

Obecność u Kuby Wojewódzkiego to pierwszy telewizyjny wywiad Friza. Przy okazji podziękował również tym, bez których nie osiągnąłby sukcesu:

Na co dzień często nie mam czasu żeby stanąć z boku, zastanowić się jak wiele pracy, ciężkich chwil i czasu musieliśmy całą ekipą poświęcić żeby to wszystko zbudować. Obecność u Kuby dala mi taki moment refleksji i jestem przepełniony wdzięcznością do całej ekipy, bo to dzięki nim możemy dziś oglądnąć moją buźkę w TV. Ci ludzie poświęcili swoje dotychczasowe życia by wspólnie zbudować coś, czego wizje mialem w głowie. Zaufali mi, dali z siebie wszystko co najlepsze, mimo ze sam nie byłem pewien czy ten projekt się uda. To będę doceniał naprawdę na zawsze.

A podsumowując program chyba giiiit wyszło, marzenie na pewno spełnione 🤟 - czytamy na Instagramie

Ekipa w trakcie działalności w sieci wypuściła również swoją markę, w której sprzedaje ubrania, które sama chętnie nosi. Zyski, które generuje sklep, jak zobrazował sam Friz pomogły utrzymać ponad 20 osobową ekipę podczas pobytu w Stanach przez 3 miesiące!

Karol Wiśniewski "Friz" po zakończeniu swojego "daily" nieco zmienił kontent, teraz chcąc trafiać do nieco starszych widzów ale zdecydowanie nie zwalnia tempa. Ostatnim pomysłem "Ekipy" było zaistnienie na rodzimym parkiecie giełdowym pod spółką EKIPA S.A. Na czym będzie polegała jej działalność?

- Przenosimy do spółki akcyjnej całą naszą działalność operacyjną i wizerunek całej Ekipy, wszystkie współprace każdego z jedenastu członków Ekipy, wszystkie reklamy, które są wyświetlane na kanałach YouTube. Ale poza tym także całą markę odzieżową Ekipatonosi. Co bardzo ważne - Ekipa S.A. będzie miała prawa do posługiwania się wizerunkiem członków Ekipy. - podsumował Łukasz Wojtyca w "Polska The Times"

- Rzeczy, które wymienił Łukasz, to ma być core spółki, jej fundament. Ale to nie będzie wszystko, co chcemy robić w ramach jej działalności. Są też biznesy, o których jeszcze za dużo nie mówiliśmy, a które będą związane z różnymi innymi branżami. Chcemy stawiać nogi na wielu płaszczyznach, żeby zwiększyć stabilność spółki, dywersyfikować źródła przychodów i zmniejszyć ryzyko niepowodzenia.- dodał Friz

Friz zdradził także, że EKIPA.S.A. wejdzie m.in w świat gamingu i będzie zajmowała się produkcją gier:

I – co najważniejsze – celujemy od razu w cały świat. Spółka akcyjna jest w Polsce, ale rynek gier, na którym będziemy działać, to rynek światowy. - podkreślił Łukasz Wojtyca

Spółka Friza EKIPA S.A. po kilku latach od wejścia na giełdę w planach ma przekroczyć wartość miliarda złotych i to bardzo realna wizja:

Trzeba zaznaczyć, że wycena spółki giełdowej nie oznacza, że spółka ma dokładnie tyle pieniędzy na koncie. Mamy odpowiednio rozpisane kolejne kroki. Jeśli pierwsze etapy, zaplanowane na najbliższe dwa lata, pójdą tak, jak zakładamy, to kolejny krok powinien pozwolić na to, by wartość spółki przekroczyła miliard złotych. - mówił Łukasz Wojtyca, manager Friza i członek "Ekipy w wywiadzie dla "Polska The Times"

Co będzie dalej? Jesteśmy ciekawi!

Friz znalazł się również na drugiej pozycji, zaraz po Robercie Lewandowskim, w rankingu inlfuencerów „Forbesa” we współpracy z Influtool, który mierzy siłę dotarcia do konsumentów jak i pozycję rynkową.

Igor Walaszek u Kuby Wojewódzkiego. Kim jest?

Igo, a właściwie Igor Walaszek dał się poznać szerszej publiczności jako jedna z gwiazd 10. edycji Męskiego Grania. W ubiegłym roku wystąpił u boku Katarzyny Nosowskiej, Krzysztofa Zalewskiego i Tomasza Organka w teledysku do piosenki "Sobie i Wam". Z kolei w tym roku mogliśmy podziwiać jego głos u boku takich artystów jak Daria Zawiałow i Błażej Król.

Igor Walaszek ma 27 lat i pochodzi z Krakowa. Męskie granie to nie był jego debiut. Od kilku lat działa w duecie znanym jako Bass Astral x Igo wraz z Kubą Traczem i wydali już dwie płyty studyjne: "Discobolus" i "Orell". Wcześniej współpracowali także w ramach zespołu Clock Machine. Igor jest również współwłaścicielem własnej wytwórni muzycznej Iglo Records.

Niewiele wiadomo o jego życiu prywatnym, jednak na Instagramie, co jakiś czas pojawiają się zdjęcia z dziewczyną, 27-letnią Anną.

Zobacz także: Złoty chłopak, który wygrał plebiscyt Party! Kim naprawdę jest Karol „Friz” Wiśniewski?

Igor Walaszek to jedna z gwiazd 11. edycji Męskiego Grania.

Igor Walaszek wystąpi dziś u Kuby Wojewódzkiego.