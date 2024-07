Kuba Wojewódzki pokazał fanom na Instagramie jak pławi się w luksusie :) Konkretnie w luksusowym aucie - Bentleyu, do którego zanurkował na zdjęciu machając w nogami.

Król TVN pierwszy raz pochwalił się zdjęciem z Bentleyem już we wrześniu. Wówczas jednak nie było do końca wiadomo, czy jest to jego auto, czy być może kolejny z jego żartów. Nowe zdjęcie to kolejne potwierdzenie, że to chyba jednak on jeździ tym luksusowym samochodem - stoi on na miejscu parkingowym podpisanym jego nazwiskiem.

Na najnowszym zdjęciu widzimy Kubę Wojewódzkiego w dość szczególnej pozie. Tak naprawdę widzimy jego nogi. Podpisał je #najszybsze#selfie#swiata.

Fani podeszli do tematu z humorem, komentując… jego buty i skarpetki.

Kuba lubi luksusowe sportowe auta. Jeździł już m.in. Ferrari i Lamborghini. Teraz wybrał Bentleya - ostatnio jedno z ulubionych aut polskich gwiazd. Podobnym jeździ przecież Doda. Ceny nowych aut tej marki zaczynają się od… miliona złotych.

W czasie gdy Kuba niemal dosłownie pławił się z luksusie, jego dziewczyna… plażowała. Renata Kaczoruk zamieściła w tym samym czasie swoje zdjęcie z bałtyckiej plaży.

Brr, znowu Zima. ????ale dla odpowiednio zmotywowanej Amatorki plażingu Nie ma niemozliwego‼️ ..Czyli jak opalic twarz I jednoczesnie spalic brzuch. ????????????????????????#niezleRozgrzanie

@chodakowskaewa , do cZego prowadzi Twoja obecnosc w moim zyciu ???????? - pisze Kaczoruk.

Renata Kaczoruk na plaży.

Kuba Wojewódzki pierwszy raz pochwalił się Bentleyem już we wrześniu.

Kuba i jego dziewczyna Renata.