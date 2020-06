Kuba Wojewódzki pokazał zdjęcie z nową partnerką? Fani snują domysły... Czy to Anna Mucha?!

Kuba Wojewódzki znów jest zakochany? Dziennikarz zamieścił na swoim Instagramie odważne zdjęcie, na którym możemy zobaczyć jak podróżuje z pewną kobietą. Na fotografii widzimy jednak tylko nogi, najprawdopodobniej jego nowej partnerki. Fani szybko zaczęli snuć domysły, kim jest kobieta, która może pochwalić się nogami do nieba! Nie zabrakło oczywiście komentarzy na temat... Anny Muchy! Zobaczcie!

Kuba Wojewódzki ma nową partnerkę? Internauci snują domysły kim ona jest!

Kuba Wojewódzki może pochwalić się naprawdę bogatą przeszłością, jeśli chodzi o związki. Chyba każdy też pamięta jego relację z Anną Muchą czy Renatą Kaczoruk. Ostatnio plotkowało się nawet, że dziennikarz znów jest z aktorką. Świadczyć o tym miały między innymi ich wspólne zdjęcia. Przed laty byli jedną z najbardziej gorących par polskiego show biznesu i fani już mieli nadzieję, że teraz ich odczucie snów odżyło.

Wygląda jednak na to, że tak nie jest. Ostatnio paparazzi przyłapali Annę Muchę na spotkaniu z tajemniczym mężczyzną. Wszystko wskazuje na to, że połączyło ich uczucie! Para uroczo trzymała się za ręce i spacerowała pod osłoną nocy. Kim zatem jest kobieta, która skradła serce Kubie Wojewódzkiemu?

Najnowsze zdjęcie dziennikarza oczywiście znów wywołało lawinę komentarzy na temat jego najprawdopodobniej nowego związku. Kuba Wojewódzki pokazał fotografię z samochodu, gdzie możemy zobaczyć długie i piękne nogi pewnej kobiety.

Uwielbiam dłuuuuuuuuuuuuugie.................. podróże w doborowym towarzystwie... - napisał pod zdjęciem Kuba Wojewódzki.

Internauci w komentarzach pod postem zaczęli snuć domysły na temat tego, kim jest posiadaczka tych pięknych nóg. Nie zabrakło komentarzy odnośnie Renaty Kaczoruk i oczywiście... Anny Muchy!

- Takie długie nogi ma Renia😉 - Renulka 😉 - 🌸🌸🌸🌸czyżby piękna Anna???? - Pewno To Pani Ania 😉 - Mam nadzieję, że to Anna - piszą fani.

Wygląda jednak na to, że nie jest to żadna z byłych partnerek Kuby Wojewódzkiego, a dziennikarz znalazł nową miłość. Jeśli tak rzeczywiście jest, to życzymy dużo szczęścia! Zobaczcie najnowsze zdjęcie Kuby Wojewódzkiego, które tak podgrzało emocje wśród fanów!

Wcześniej fanów zaintrygowało nagranie, które udostępnił Kuba Wojewódzki na swoim Instagramie. W tym wypadku wielbiciele dziennikarze również mieli nadzieję, że z samochodu wysiada właśnie Anna Mucha!

Ostatnio jednak paparazzi przyłapali aktorkę na randce z nowym partnerem. Wszystko wskazuje na to, że dawni kochankowie jednak do siebie nie wrócili i po prostu mają ze sobą dobre, przyjacielskie relacje.