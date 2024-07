Wielki bal Fundacji TVN "Nie jesteś sam" z pewnością przejdzie do historii dzięki zaręczynom Agnieszki Szulim z Piotrem Woźniakiem Starakiem. I chociaż wszyscy mówili głównie o tej parze, to podczas imprezy wydarzeń było więcej. Okazuje się bowiem, że właśnie tam zakończyła się (?) wojna pomiędzy Kubą Wojewódzkim a Kingą Rusin. Pogodzone gwiazdy TVN zrobiły sobie nawet wspólne zdjęcie, którym Kuba Wojewódzki pochwalił się na Instagramie.

Konflikt Kuby Wojewódzkiego i Kingi Rusin rozpoczął się kilka lat temu. Gwiazdor TVN wiele razy krytykował swoją koleżankę ze stacji. To właśnie prowadząca Dzień Dobry TVN była częstą bohaterką felietonów showmana publikowanych w "Polityce". Już w 2013 roku Kuba nie miał zbyt dobrego zdania na temat Kingi.

Kilka tygodni później znowu wyśmiewał prezenterkę. Odniósł się wówczas do jej sukni ślubnej, którą wystawiła na licytację dla WOŚP. Zobacz: Wojewódzki nie daje za wygraną i znowu ośmiesza Rusin

W 2014 roku z kolei Kuba Wojewódzki żartował z kariery Rusin, która w sieci pochwaliła się zdjęciami z wakacji w Mediolanie.

Kinga Rusin nie pozostała mu dłużna i na swoim blogu zamieściła wówczas ostry wpis.

- Wojewódzki zbudował swoją medialną karierę na poniżaniu innych. Robi to od lat, robi to z lubością, dostarcza rozrywki niskich lotów, co nie przeszkadza mu, a wręcz pomaga cieszyć się popularnością i jeszcze zbijać na tym prawdziwą fortunę. Tej obsesji Wojewódzkiego na mój temat nie rozumiałam i nie rozumiem. Na chwilę przygasa, żeby znów wybuchnąć ze zdwojoną siłą. Wojewódzki, ma problem z tym, że jestem samotną matką. Z trudem przychodzi mu zrozumienie, że samotną matką nie zostałam na pokaz. Nie ma pojęcia co to znaczy budować wzorzec silnej kobiety dla swoich córek, żeby w siebie wierzyły, żeby umiały walczyć o swoje. Dla kogoś, kogo życie kręci się wyłącznie wokół własnej osi, to faktycznie abstrakcja. Jedynym problemem egzystencjalnym pozostają „kilometrowe apartamenty”, wypożyczenie kolejnej wypasionej fury, wyrwanie na pokaz „dwudziestoletniej panny” i „odrobinę za dużo kasy” na koncie. Wojewódzki zarzuca mi arogancję. Komiczne, że robi to najbardziej arogancki facet, jaki chodzi po ulicach Warszawy! Człowiek, który uważa, że wolno mu dużo więcej niż innym. „Sumienie Narodu” mówiące nam mentorskim tonem na kogo mamy głosować! Hipokryta wyśmiewający hipokryzję show-biznesu. Czy błaznom naprawdę można więcej?