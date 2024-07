Agnieszka Woźniak-Starak zablokowała komentarze na Instagramie! We wtorek dziennikarka dodała emocjonalny wpis na Instagramie po gali Bestsellery Empiku, na której chciała zobaczyć koncert O.S.T.R, ale nie było jej to dane. Agnieszka Woźniak-Starak podkreślała, że pozowała na ściance i udzielała "kretyńskich" wywiadów i dlatego zabrakło dla niej miejsca na widowni podczas imprezy. Jej zdanie wpis wywołał ogromne poruszenie, a w komentarzach pojawiło się sporo negatywnych komentarzy o "gwiazdorzeniu".

Po fali negatywnych komentarzy Agnieszka Woźniak-Starak podjęła decyzję o tym, że uniemożliwi swoim obserwatorom komentowanie dodawanych przez nią zdjęć.

Zobacz: Jego ostatnie wystąpienie wywołało medialną burzę. Kim jest Piotr Woźniak-Starak?​

Zobacz także

Wszystko przez komentarze tego typu pod poprzednim wpisem:

Nikt Ci nie karze stac w kolejce do scianki. Mozesz zawsze ja ominac i isc prosto na koncert. Tak by zrobila osoba, dla ktorej lans nie bylby na pierwszym miejscu.

pani Agnieszko proszę pójść na koncert OSTR wcześniej KUPIĆ bilet(tak...tak ...pojść i poprostu zaplacić?-wiem ,że to dziwne dla celebrytów) jak cywilizowany człowiek i zatracić się w muzyce do woli nawet w 1 rzędzie i nie czyhac na przypadkowe gale żeby zobaczyć swojego idola.Wpis jest żenujący do granic możliwości-"kretyńskie wywiady"??? Przecież to pani stacja tranmitowała gale-może zażalenie do Miszczaka????

Jedyne co cie wpycha na ścianki to twoja chorobliwa rządza lansu! Były miejsca, ale rozpoczela sie transmisja na zywo i nawet dla kogos tak kosmicznie istotnego (ha ha ha ha) jak ty rezyser wyjatkow robic nie bedzie. Skandal, prawda? Trzeba bylo poczekac do przerwy i bys posadzila swoja bezczelna dupe na krzeselku.

Wyłazi z ciebie całe chamstwo i prostactwo, które w tobie siedzi. Trzeba było czekać w kolejce i szukać miejsca jak WSZYSCY a nie robić "dobrą minę" na ściance i udawać, że nie palisz się ze wstydu za tego niewychowanego dzieciaczka i jego popisy 'pod wpływem'. Ty jesteś jakaś wyjątkowa? Ktoś z widzów, którzy mieli miejsce jest mniej ważny od ciebie???? Błagam... #słomazbutów (pis. oruginalne)