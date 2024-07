Kuba Wojewódzki pokazał nowe zdjęcie ślubne? Czy to jednak oznacza, że ślub z Renatą Kaczoruk to prawda? W sumie nie wiadomo czy to nie prowokacja i promocja jego programu. Skoro Kuba zaprasza w ślubnym anturażu na swój program...

Wcześniej Kuba Wojewódzki podziękował za wszystkie życzenia fanów z okazji ślubu z Renatą. W zapowiedzi odcinka występuje z obrączką... Jednym słowem, robi wszystko, aby ludzie zastanawiali się czy ślub z Kaczoruk rzeczywiście się odbył czy go nie było. Czyżby chciał się ogrzać w cieple ślubów roku Agnieszki Woźniak-Starak i Małgorzaty Rozenek-Majdan? To by była świetna promocja!

Kuba dziękuje wszystkim za życzenia.

Kuba Wojewódzki i jego obrączka. Prawdziwa?