Kuba Wojewódzki niedawno wydał swoją autobiografię. Dziennikarz wywołał nią spore zamieszanie w polskim show-biznesie. Ujawnił swoje związki z gwiazdami, romanse kolegów i pokazał, jak wygląda ten biznes zza kulis. Nie wszystkim to się spodobało, ale o "Nieautoryzowanej biografii" mówią wszyscy. Ostatnio dziennikarz w ramach promocji książki udzielił szczerego wywiadu, w którym opowiada o ojcostwie. Zobaczcie, co zdradził...

Dziennikarz zdradził w wywiadzie dla Onetu, że bardzo chciałby mieć dziecko i ma nawet kilka kandydatek, które mogłyby być matkami jego dziecka. Co więcej, dodał: nie wyobrażam sobie spełnienia swojego życia bez potomka. Takich słów z ust Kuby Wojewódzkiego chyba nikt się nie spodziewał! Zaskakuje też fakt, że dziennikarz uważa się za fatalnego ojca...

Wiesz, różni bywają ojcowie. Ja akurat jestem tym fatalnym. W moim przypadku to jest trochę tak, że ja mając 20 lat – gdy moi koledzy już zaczynali stawać się ojcami i mężami – miałem zupełnie inne priorytety. Moim celem był horyzont wyznaczany przez moje marzenia i pasje. A w życiu zawsze jest coś za coś. (...) A ty myślisz, że 55-letni mężczyzna już nie może? Spokojnie, sprawa jest w toku. Mam nadzieję, że bardziej wkurza się to dziecko, że nie ma ojca we mnie… - wyznał Kuba Wojewódzki w wywiadzie dla Onetu.