Najlepszym sposobem na to jak zakończyć romans nie jest próba zatuszowania problemu, a jego rozwiązanie. Przy podejmowaniu decyzji o odejściu warto przygotować sobie listę za i przeciw podsumowującą łączącą was relację oraz zastanowić się co tak naprawdę skłoniło cię do rozpoczęcia romansu.

Reklama

Decyzja o zakończeniu romansu

Jeżeli tkwisz w związku, który przynosi więcej smutków i rozczarowań niż przyjemności, to najlepszy znak, że należy go zakończyć. Być może dreszczyk adrenaliny i pożądanie, które towarzyszyły spotkaniom w pełni spełniały twoje oczekiwania, ale teraz coś się zmieniło, coś zgasło, „wypaliło się” i czas to zakończyć. Najważniejsze, aby zakończyć łączącą was relację skutecznie, ale nie dramatycznie.

Jak zakończyć romans? Krok 1: zrób listę za i przeciw

Zanim dojdzie do rozmowy o zakończeniu związku, daj czas samemu sobie. Sporządź listę, która pomoże ci zdać sobie sprawę z tego czym dla ciebie jest i ile znaczy ten romans. Skrupulatnie notuj wszystkie pozytywne i negatywne zachowania. Nie stosuj taryfy ulgowej, im więcej negatywnych cech znajdziesz, tym łatwiej będzie ci odejść. Lista pozwoli ci podsumować związek i będzie obrazem twojego obecnego położenia.

Jak zakończyć romans? Krok 2: wróć do początku

Kolejnym krokiem w podejmowaniu decyzji o odejściu jest powrót do początku. Cofnij się myślami do chwili, w której wszystko się zaczęło i zastanów się, co tak naprawdę skłoniło cię do podjęcia decyzji o tym, aby zacząć romansować. Czy była to chęć zemsty, adrenalina, a może potrzeba czułości, chęć poczucia bezpieczeństwa i pragnienie troski. Jeżeli zrozumiesz, co było motywacją do rozpoczęcia romansu, łatwiej będzie ci znaleźć rozwiązanie problemu.

Reklama

Jak zakończyć romans? Krok 3: rozmowa

Rozmowa z partnerem to najtrudniejszy krok w kończeniu romansu. Jeżeli decyzja nie jest spontaniczna, a kwestia rozstania została już przemyślana i masz w głowie konkretne argumenty, łatwiej będzie ci przeprowadzić rozmowę. W trakcie zamykania romansu staraj się unikać oskarżeń i zwrotów, które nawiązują do uczuciowości. Twoja wypowiedź powinna być syntetyczna i zdecydowana. Ważne, aby w głosie nie dało się wyczuć niepewności i słabości, która może zostać wykorzystana przez drugą stronę. Nie daj się zastraszyć ani wziąć na litość. Często po kilku dniach od rozstania, porzucony partner czy partnerka starają się odnowić kontakt, dzwonią lub piszą e-maile, dlatego najlepiej zmienić numer telefonu lub adres e-mailowy. Po rozstaniu należy usunąć wszelkie wiadomości, listy i zdjęcia, które będą sprawiały ból i utrudnią czas gojenia emocjonalnych ran. Należy pamiętać, że każde rozstanie jest mniej lub bardziej bolesne, trzeba mieć tego świadomość i wytrwać w swoim postanowieniu.