Wokół Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego jest ostatnio naprawdę bardzo głośno. Wszystko za sprawą informacji, że gwiazdy "Pytania na śniadanie" są parą. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski kilka dni temu potwierdzili swój związek i pokazali w sieci pierwsze wspólne zdjęcie. Co ciekawe, była żona dziennikarza sugerowała później, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski mieli się ku sobie już od kilku lat.. Teraz z kolei media przypominają, co Maciej Kurzajewski napisał nieco ponad roku temu, pod wspólnym zdjęciem Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela, którzy wówczas świętowali 13. rocznicę ślubu. Komentarz Macieja Kurzajewskiego pod ślubnymi kadrami Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela Kiedy Katarzyna Cichopek ogłosiła rozstanie z Marcinem Hakielem w mediach i w sieci dość szybko pojawiły się plotki, że gwiazda TVP zbliżyła się do Macieja Kurzajewskeigo. Atmesferę podgrzał wtedy głośny wywiad Marcina Hakiela w "Mieście Kobiet", gdzie przed kamerami przyznał, że żona prosiła go o więcej wolności i przestrzeni. (...) pewnego dnia się okazało, że ta wolność ma imię- Marcin Hakiel zdradził w telewizyjnym wywiadzie. Dziś Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel są już po rozwodzie i rozpoczęli nowy etap w swoim życiu. Tancerz odnalazł swoje szczęście u boku tajemniczej blondynki, a Katarzyna Cichopek wyznała ostatnio, że spotyka się z Maciejem Kurzajewskim. Co ciekawe, we wrześniu 2021 roku, kiedy Katarzyna Cichopek i Marcin Hakiel świętowali 13. rocznicę ślubu, dziennikarz publicznie złożył im życzenia. Najlepszego! 👏👏👏💙❤- napisał wówczas Maciej Kurzajewski. Zobacz także: Ksiądz gorzko o związku Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego: "I on rozbił małżeństwo, i ona..." Warto przypomnieć, że po tym, jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski...